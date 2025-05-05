"Аль-Хиляль" интересуется Силвой и Нуну

Саудовский "Аль-Хиляль" проявляет интерес к главным тренерам Марку Силве из "Фулхэма" и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест".

"Аль-Хиляль" находится в поисках нового рулевого после расставания с Жорже Жезушем в минувшую субботу. 70-летний португалец лишился работы, потерпев поражение от "Аль-Ахли" в полуфинале Элитной Лиги Чемпионов АФК.



По информации talkSPORT, в качестве замены для Жезуса рассматривает его соотечественников Силву, Эшпириту Санту, а также Жозе Моуриньо из "Фенербахче".



"Аль-Хиляль" может обратить свой взор и на итальянцев Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Карло Анчелотти.



Отметим, что Силва также считается одним из фаворитов на замену Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". А Эшпириту Санту уже имеет опыт работы в Саудовской Аравии, где он тренировал "Аль-Иттихад" с июля 2022 по ноябрь 2023.



"Аль-Хиляль" надеется обзавестись новым главным тренером до стартующего в июне клубного Чемпионата Мира.