Нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд хочет вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Аренда в испанском "Хетафе" в прошлом сезоне позволила Гринвуда перезапустить свою карьеру после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки, которая затем родила Мейсону двух дочерей.



Однако из-за своей испорченной репутации Гринвуд не получил второго шанса в родном "Манчестер Юнайтед", который продал его в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов прошлым летом.



Гринвуд получил в "Марселе" контракт на пять лет, с тех пор забив 18 голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Лиги 1.



Несмотря на внушительную результативность, по ходу этого сезона Гринвуд перестал ладить с главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби, вдобавок 23-летний англичанин тоскует по родине.



По информации The Sun, сразу несколько клубов Премьер-Лиги изучают возможность пригласить Гринвуда. Сам Мейсон предпочел бы вернуться на северо-запад страны, где проживает его семья.