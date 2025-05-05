"Ливерпуль" объявил об уходе Трента в конце сезона

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" официально объявил, что защитник Трент Александер-Арнольд покинет клуб свободным агентом в конце сезона.

Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" с шести лет, сыграв 352 матча и забив 23 гола за мерсисайдский клуб.

Вместе с "Ливерпулем" Трент выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.

В опубликованном заявлении "Ливерпуль" не уточняет, куда отправится Александер-Арнольд, однако едва ли могут быть сомнения, что 26-летний игрок сборной Англии продолжит карьеру в "Реале".

"Прежде всего хочу сказать, что это непростое решение, в которое вложено много размышлений и чувств. Я здесь уже 20 лет, я наслаждался каждой минутой этого, я исполнил все свои мечты и достиг всего, чего я когда-либо хотел достичь здесь".

"Я каждый день старался изо всех сил на протяжении 20 лет и достиг той точки, когда чувствую, что мне нужен новый вызов для меня как игрока и как личности. Думаю, это правильное время для меня, чтобы сделать это", — сообщил Трент.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2025 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. burnley 05.05.2025 14:15 # burnley
    BetVictor сделал Хави фаворитом на назначение в Тоттенхэм

    Испанец уже год в отпуске после ухода из Барсы. Топы пока не зовут, а возвращаться в игру надо. У Тоттенхэма — худший сезон в истории АПЛ, провалиться будет сложно.

    3,00 — Хави
    3,75 — Маурисио Почеттино
    6,00 — Томас Франк
    7,00 — Андони Ираола
    7,00 — Марку Силва
    11,00 — Эдин Терзич
    13,00 — Киран Маккенна
    15,00 — Массимилиано Аллегри
    17,00 — Брендан Роджерс
    17,00 — Скотт Паркер

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  2. bmw-e34 05.05.2025 14:15 # bmw-e34
    Ну и ладно, будь Ливерпуль сейчас каким нибудь средненьким челсием, и Трент был бы единственной суперзвездой вокруг которого строилась игра (,как со Стиви), тогда да.

    А тут он что мог отдал Ливерпулю. Что мог завоевал.
    Ливерпуль от его ухода особо не пострадает, а даже наоборот - найдет более толкового ПЗ, или раскроет.

    А если держаться за воспитанника, зачем тогда покупать у других клубов? Зачем тогда трансферы?

    Удачи пацану. Пусть феерит. В Испании легче будет

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  3. mufc1994 05.05.2025 14:09 # mufc1994
    Сперма

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  4. hojlund 05.05.2025 13:50 # hojlund
    Антони претендует на 2 Еврокубка. Это больше чем у Арсиноля в 21 веке

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  5. moondog 05.05.2025 13:47 # moondog
    Кто открыл ливерке трансферное окно раньше срока?

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  6. standard 05.05.2025 13:42 # standard
    http://fapl.ru/posts/110637/?c=1#c7978253
    liverbro
    Налетели идиоты.Никуда он не уйдет,угомонитесь,болезненные.

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  7. nareiko-rip 05.05.2025 13:33 # nareiko-rip
    Спасибо за все и удачи не повторить судьбу Коута. Фримпонг с Брэдли должны затащить.

    (ответить)

  8. closer 05.05.2025 13:27 # closer
    А могли наварить бабок

    (ответить)

  9. hachidlo 05.05.2025 13:24 # hachidlo
    Крысы из ливапулю бегут быстрее, чем лысый, очкастый, армянский любовник дагестанской монобровки (ласково) микки из РФ в Баку.

    (ответить)

  10. bembo 05.05.2025 13:10 # bembo
    05.05.2025 12:41 #
    quavo

    че по антони? бля зверь пиздец он. жаль что не для аморимовского футбола

    Источник: http://fapl.ru/posts/114623/?c=1


    есть комментарии фатимы по антону когда тот за мю гамал?

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  11. naby-keita 05.05.2025 13:03 # naby-keita
    Ничему опыт Коутиньо не научил людей.
    Коутиньо хоть в лучший клуб Испании переходил, кеееееек

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  12. bembo 05.05.2025 13:03 # bembo
    Странный сезон.
    Кейн оформляет свой первый трофей, подзалупл оформляет первое чемпионство в апл.

    Хорошо хоть псж девственны в лч так же как и арсенал. Иначе можно 6ыло бы ожидать что и пидралики свою целку лчшную потеряют.
    По этой аналогии петушки забирают ле, ибо у мю уже 6ыли, а членси лк просто потому что императорси!
    Камон красиво

    \

    (ответить)

  13. seagull77 05.05.2025 13:01 # seagull77
    Ну и пошел он наxуй

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  14. bembo 05.05.2025 13:01 # bembo
    КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК

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