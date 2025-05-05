"Ливерпуль" объявил об уходе Трента в конце сезона
"Ливерпуль" официально объявил, что защитник Трент Александер-Арнольд покинет клуб свободным агентом в конце сезона.
Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" с шести лет, сыграв 352 матча и забив 23 гола за мерсисайдский клуб.
Вместе с "Ливерпулем" Трент выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.
В опубликованном заявлении "Ливерпуль" не уточняет, куда отправится Александер-Арнольд, однако едва ли могут быть сомнения, что 26-летний игрок сборной Англии продолжит карьеру в "Реале".
"Прежде всего хочу сказать, что это непростое решение, в которое вложено много размышлений и чувств. Я здесь уже 20 лет, я наслаждался каждой минутой этого, я исполнил все свои мечты и достиг всего, чего я когда-либо хотел достичь здесь".
"Я каждый день старался изо всех сил на протяжении 20 лет и достиг той точки, когда чувствую, что мне нужен новый вызов для меня как игрока и как личности. Думаю, это правильное время для меня, чтобы сделать это", — сообщил Трент.
05.05.2025 13:00
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Последние комментарии:
BetVictor сделал Хави фаворитом на назначение в Тоттенхэм
Испанец уже год в отпуске после ухода из Барсы. Топы пока не зовут, а возвращаться в игру надо. У Тоттенхэма — худший сезон в истории АПЛ, провалиться будет сложно.
3,00 — Хави
3,75 — Маурисио Почеттино
6,00 — Томас Франк
7,00 — Андони Ираола
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13,00 — Киран Маккенна
15,00 — Массимилиано Аллегри
17,00 — Брендан Роджерс
17,00 — Скотт Паркер
(ответить)
Ну и ладно, будь Ливерпуль сейчас каким нибудь средненьким челсием, и Трент был бы единственной суперзвездой вокруг которого строилась игра (,как со Стиви), тогда да.
А тут он что мог отдал Ливерпулю. Что мог завоевал.
Ливерпуль от его ухода особо не пострадает, а даже наоборот - найдет более толкового ПЗ, или раскроет.
А если держаться за воспитанника, зачем тогда покупать у других клубов? Зачем тогда трансферы?
Удачи пацану. Пусть феерит. В Испании легче будет
(ответить)
Сперма
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Антони претендует на 2 Еврокубка. Это больше чем у Арсиноля в 21 веке
(ответить)
Кто открыл ливерке трансферное окно раньше срока?
(ответить)
http://fapl.ru/posts/110637/?c=1#c7978253
liverbro
Налетели идиоты.Никуда он не уйдет,угомонитесь,болезненные.
(ответить)
Спасибо за все и удачи не повторить судьбу Коута. Фримпонг с Брэдли должны затащить.
(ответить)
А могли наварить бабок
(ответить)
Крысы из ливапулю бегут быстрее, чем лысый, очкастый, армянский любовник дагестанской монобровки (ласково) микки из РФ в Баку.
(ответить)
05.05.2025 12:41 #
quavo
че по антони? бля зверь пиздец он. жаль что не для аморимовского футбола
Источник: http://fapl.ru/posts/114623/?c=1
есть комментарии фатимы по антону когда тот за мю гамал?
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Ничему опыт Коутиньо не научил людей.
Коутиньо хоть в лучший клуб Испании переходил, кеееееек
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Странный сезон.
Кейн оформляет свой первый трофей, подзалупл оформляет первое чемпионство в апл.
Хорошо хоть псж девственны в лч так же как и арсенал. Иначе можно 6ыло бы ожидать что и пидралики свою целку лчшную потеряют.
По этой аналогии петушки забирают ле, ибо у мю уже 6ыли, а членси лк просто потому что императорси!
Камон красиво
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Ну и пошел он наxуй
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КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК
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