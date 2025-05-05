"Ливерпуль" объявил об уходе Трента в конце сезона

"Ливерпуль" официально объявил, что защитник Трент Александер-Арнольд покинет клуб свободным агентом в конце сезона.

Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" с шести лет, сыграв 352 матча и забив 23 гола за мерсисайдский клуб.



Вместе с "Ливерпулем" Трент выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.



В опубликованном заявлении "Ливерпуль" не уточняет, куда отправится Александер-Арнольд, однако едва ли могут быть сомнения, что 26-летний игрок сборной Англии продолжит карьеру в "Реале".



"Прежде всего хочу сказать, что это непростое решение, в которое вложено много размышлений и чувств. Я здесь уже 20 лет, я наслаждался каждой минутой этого, я исполнил все свои мечты и достиг всего, чего я когда-либо хотел достичь здесь".



"Я каждый день старался изо всех сил на протяжении 20 лет и достиг той точки, когда чувствую, что мне нужен новый вызов для меня как игрока и как личности. Думаю, это правильное время для меня, чтобы сделать это", — сообщил Трент.