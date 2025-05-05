Палмер: "Кайседо — машина"

Бомбардир "Челси" Коул Палмер похвалил своего партнера по команде Мойеса Кайседо.

Накануне вечером Кайседо был признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2024/25 — и по версии партнеров по команде, и по версии болельщиков.



Общаясь с прессой после победы 3:1 над "Ливерпулем", Палмер согласился с тем, что Кайседо лучше всех провел этот сезон. Коул счастлив играть бок о бок с Мойсесом.



"Когда он рядом с тобой, это настоящая мечта. Вау, машина. Думаю, от начала сезона и до сих пор он был нашим лучшим игроком. Он — машина, он всегда выигрывает единоборства".



"Он всегда выкладывается на 100 процентов, скромен и любезен со всеми. Каждый его любит", — сообщил Палмер Sky Sports.