Невилл: "Лавиа может стать полузащитником номер один в "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что Ромео Лавиа способен стать "полузащитником номер один" в "Челси".

Накануне против "Ливерпуля" Лавиа только в 10-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Челси". Ромео показал отличную игру и помог "синим" одержать победу 3:1.



Этот сезон получился рваным для Лавиа из-за проблем со здоровьем, однако Невилл видит у 21-летнего бельгийца огромный потенциал.



"Думаю, Лавиа действительно хорош. Вообще-то, мне нравилась игра Лавиа и Кайседо вместе ранее в этом сезоне. Я думал, это действительно хорошая связка. Фернандес тогда отсутствовал, хотя он тоже хороший игрок".



"Мне очень нравится Лавиа, ему просто нужно оставаться в форме. То же самое можно сказать про нескольких игроков "Челси", но если он сможет отыграть полный сезон, то станет игроком номер один в полузащите "Челси". Он делает большую разницу, и с ним их команда лучше".



"Проблема Марески в том, что у него есть четверо хороших игроков. Он хочет использовать Палмера по центру, он хочет использовать Энцо Фернандеса, Лавиа и Кайседо, и одному из них приходится смещаться".



"Поэтому либо Кайседо отправляется играть правого защитника, либо Коул Палмер уходит на фланг, а сегодня мы убедились, что это не лучшая идея — прикреплять Палмера к определенной позиции на фланге, где ему будет противостоять левый или правый защитник атакующей направленности. Ему нужна свобода действий", — сообщил Невилл Sky Sports.