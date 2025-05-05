Кайседо признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2024/25

Полузащитник Мойсес Кайседо был признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2024/25.

В этом сезоне, своем втором на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов, Кайседо обрел уверенность в себе и принялся демонстрировать футбол стабильно высокого уровня.



Кайседо выходил в стартовом составе на все 35 матчей команды Энцо Марески в этом сезоне Премьер-Лиги, забив один гол и отдав две результативные передачи.



В результате 23-летний эквадорец был признан лучшим игроком сезона не только болельщиками "Челси", но и своими партнерами по команде.



Таким образом, Кайседо присоединился к компании Эдена Азара, Тиаго Силвы и Коула Палмера, которые прежде признавались лучшими в "Челси" по обеим версиям в одном сезоне.



