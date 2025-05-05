Фарке будет тренировать "Лидс" в Премьер-Лиге

Президент "Лидса" Парааг Марат подтвердил, что Даниэль Фарке останется главным тренером на сезон в Премьер-Лиге.

Сразу после того, как "Лидс" оформил повышение в классе, появились слухи, что клуб с "Элланд Роуд" задумывается о расставании с Фарке, который ранее в своей карьере дважды вылетал из Премьер-Лиги с "Норвичем".



Однако после того, как "Лидс" оформил титул Чемпионшипа, набрав 100 очков, Марат публично выразил свою поддержку 48-летнему немцу.



"Я очень взволнован нашим возвращением в Премьер-Лигу и тем, что продолжу сотрудничать с Даниэлем. У меня нет иллюзий насчет того, что нам предстоит. Это будет нелегко. В двух последних сезонах выходившие в Премьер-Лигу команды сразу вылетали, но у нас есть кое-что, чего нет у них, и прежде всего у нас есть Даниэь Фарке".



"Я положил конец спекуляциям. Он — мой человек", — сообщил Марат BBC.