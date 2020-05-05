"Юнайтед" готов побороться за Мбемо

"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Только на днях появилась информация, что Мбемо является трансферной целью для "Ньюкасла" на грядущее лето. А ранее Бриана связывали с переходом в "Ливерпуль".



Как утверждает The Telegraph, очередным претендентом на Мбемо готов стать "Юнайтед", который с помощью Бриана может заменить выставленных на продажу Маркуса Рэшфорда и Антони.



Мбемо забил 18 голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, поэтому "Брентфорд" ожидает предложений других клубов и собирается потребовать 60 миллионов фунтов за свою звезду.



Источник подчеркивает, что интерес "Юнайтед" к 25-летнему камерунцу не зависит от намерения "красных дьяволов" приобрести нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.