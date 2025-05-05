Светская хроника за понедельник
"Арсенал" обратился насчет Родриго. "Манчестер Юнайтед" договаривается с Джонатаном Та. Эберечи Эзе выиграл шахматный турнир. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Арсенал" интересуется плеймейкером "Лестера" Билалем Эль-Ханнусом. (The Sun)
"Арсенал" и "Астон Вилла" следят за нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем. (Fichajes)
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". (Football Insider)
"Арсенал" обратился насчет нападающего "Реала" Родриго, который также интересен "Манчестер Сити". (Relevo)
"Сити" готовит предложение о покупке полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта. (Fabrizio Romano)
"Манчестер Юнайтед" будет готов выдвинуть предложение по защитнику "Барселоны" Рональду Араухо, если попадет в Лигу Чемпионов. (Football365)
"Юнайтед" провел переговоры с представителями защитника Джонатана Та, чей контракт с "Байером" истекает в конце сезона. (Sky Sport Germany)
"Атлетико" сделал запрос насчет вингера Антони, принадлежащего "Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы продать игрока сборной Бразилии за 34 млн. фунтов. (El Chiringuito)
"Ювентус" обратился к "Юнайтед" насчет нападающего Расмуса Хейлунда и вскоре собирается направить свое предложение по игроку. (Calciomercato)
"Вилла" не сможет позволить себе нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, если не выйдет в Лигу Чемпионов. (Football Insider)
"Ньюкасл" лидирует в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)
ПСЖ заинтересован в нападающем "Ипсвича" Лиаме Делапе. (Sky Sports)
"Байер" и клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к голкиперу "Брентфорда" Марку Флеккену. (Sky Sport Germany)
"Эвертон" задумывается о возвращении нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона. (Givemesport)
Другое
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. (talkSPORT)
"Тоттенхэм" задумывается о приглашении главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы. (Football Insider)
"Борнмут" уверен в подписании нового контракта со своим наставником Андони Ираолой. (Football Insider)
Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" хочет назначить своим главным тренером Райана Мейсона, который сейчас ассистирует Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". (The Sun)
Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш обсуждает новый контракт со своим клубом и не собирается в "Юнайтед" или "Челси", вопреки слухам. (Ben Jacobs)
Бывший защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон призвал "Арсенал" лишить полузащитника Мартина Эдегора капитанской повязки. (Paddy Power)
Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе выиграл шахматный онлайн-турнир, забрав призовые в 20,000 долларов. (BBC)
05.05.2025 06:00
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