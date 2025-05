Светская хроника за понедельник

"Арсенал" обратился насчет Родриго. "Манчестер Юнайтед" договаривается с Джонатаном Та. Эберечи Эзе выиграл шахматный турнир. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" интересуется плеймейкером "Лестера" Билалем Эль-Ханнусом. (The Sun)



"Арсенал" и "Астон Вилла" следят за нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем. (Fichajes)



Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". (Football Insider)



"Арсенал" обратился насчет нападающего "Реала" Родриго, который также интересен "Манчестер Сити". (Relevo)



"Сити" готовит предложение о покупке полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" будет готов выдвинуть предложение по защитнику "Барселоны" Рональду Араухо, если попадет в Лигу Чемпионов. (Football365)



"Юнайтед" провел переговоры с представителями защитника Джонатана Та, чей контракт с "Байером" истекает в конце сезона. (Sky Sport Germany)



"Атлетико" сделал запрос насчет вингера Антони, принадлежащего "Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы продать игрока сборной Бразилии за 34 млн. фунтов. (El Chiringuito)



"Ювентус" обратился к "Юнайтед" насчет нападающего Расмуса Хейлунда и вскоре собирается направить свое предложение по игроку. (Calciomercato)



"Вилла" не сможет позволить себе нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, если не выйдет в Лигу Чемпионов. (Football Insider)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)



ПСЖ заинтересован в нападающем "Ипсвича" Лиаме Делапе. (Sky Sports)



"Байер" и клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к голкиперу "Брентфорда" Марку Флеккену. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" задумывается о возвращении нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона. (Givemesport)



Другое



Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" задумывается о приглашении главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы. (Football Insider)



"Борнмут" уверен в подписании нового контракта со своим наставником Андони Ираолой. (Football Insider)



Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" хочет назначить своим главным тренером Райана Мейсона, который сейчас ассистирует Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". (The Sun)



Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш обсуждает новый контракт со своим клубом и не собирается в "Юнайтед" или "Челси", вопреки слухам. (Ben Jacobs)



Бывший защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон призвал "Арсенал" лишить полузащитника Мартина Эдегора капитанской повязки. (Paddy Power)



Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе выиграл шахматный онлайн-турнир, забрав призовые в 20,000 долларов. (BBC)