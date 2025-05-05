Слот шокирован, что "Челси" в 19 очках позади "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот выразил удивление отрывом своей команды от "Челси" в таблице Премьер-Лиги.

В своем первом матче после завоевания титула Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Челси", который лишь сократил свое отставание от вершины таблицы до 19 очков.



По словам Слота, оба матча против "Челси" в этом сезоне были чрезвычайно сложными для "Ливерпуля", и по игре Арне не почувствовал, что "синие" находятся так далеко позади.



"Нет ничего хорошего в том, чтобы проигрывать футбольные матчи, но несколько позитивных моментов все же есть".



"Не так много команд доминирует во владении мячом на "Стэмфорд Бридж", потому что "Челси" столь комфортно себя чувствует с мячом".



"Уступая 2:0, мы не сдались и старались вернуться в игру. Мы не использовали два больших момента, а "Челси" выглядел очень опасно на контратаках".



"Когда мы забили и сделали счет 2:1, ты подумал: "Хм, давайте посмотрим, что из этого выйдет". Но у нас не было реальных моментов, чтобы сравнять счет, а затем был назначен справедливый пенальти, и "Челси" победил 3:1".



"Возможно, это была обратная игра относительно домашнего матча против "Челси", когда мы доминировали во владении и одержали победу".



"Я ожидал, что "Челси" будет грозной силой в этом сезоне, потому что они были лучше нас, когда приезжали на "Энфилд", они были так близки к нам (в таблице), поэтому то, что сейчас мы в 19 очках впереди, является совершенным сюрпризом для меня".



"Я совершенно этого не чувствовал, когда мы играли против них. Так что это, наверное, говорит о том, как хорошо мы выступили, раз мы на 19 очков опережаем команду, обладающую таким мастерством — и не только в стартовом составе. Это большой комплимент для наших игроков", — цитирует Слота Liverpool Echo.