Мареска: "Палмер никогда не менялся"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир всегда оставался собой на протяжении своей голевой "засухи".

В воскресенье Палмер отличился впервые за 16 последних недель, реализовав пенальти в концовке победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (3:1).



Палмер в целом провел очень сильный матч, также отметившись попаданием в дальнюю штангу с почти нулевого угла, чем заслужил похвалу Марески.



"Мы наблюдали Коула день за днем на тренировочной базе, и он всегда был ровно таким же, таким же счастливым, как и когда он забивал голы".



"Конечно, он не рад, когда не забивает голы. Причина этого в том, что он хочет помогать команде, когда та стремится к чему-то важному".



"Конечно, сейчас он счастлив, потому что он забил а мы победили, но я не заметил, чтобы он изменился относительно того, что было три месяца назад. Он забил 14 голов в 20 первых матчах Премьер-Лиги".



"Он является того рода игроком, которые делает неожиданные для всех вещи. Это иные игроки. Когда он с мячом, я ожидаю чего угодно, потому что он может все", — цитирует Мареску The Independent.