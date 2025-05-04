Палмер — о своей голевой "засухе": "Дерьмо случается"

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер ответил своим критикам после победы 3:1 над "Ливерпулем".

Реализовав пенальти в компенсированное время домашнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля", Палмер отличился за "Челси" впервые с 14 января.

На протяжении этих без малого четырех месяцев Палмер подвергался критике и издевкам, особенно в социальных сетях, однако это лишь дополнительно мотивировало Коула.

"Почти четыре месяца без голов? Дерьмо случается. Это заставляет меня еще больше сражаться не только за себя, но и за свою команду".

"В наши дни социальные сети полны идиотов, троллей и типа того. Я не уделяю этому никакого внимания. Я был рад забить сегодня, но я должен продолжать улучшать свою игру и стремиться к новым высотам".

"В конце концов, если ты получаешь моменты и не забиваешь, ты подводишь свою команду. Как бы то ни было, я силен духом, поэтому меня не тревожит, что бы ни говорили люди. Это всегда было со мной, пока я рос".

"Я горжусь тем, если помогаю команде, а если нет, я не рад. Сегодня я был собой. Я чувствовал себя уверенно, я старался созидать, делать передачи в одно касание, играть вперед, играть свободно, а когда рядом с тобой есть Мойсес Кайседо, это мечта", — сообщил Палмер Sky Sports.


Метки Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 448

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 04.05.2025 23:06 # gidro-met
    У Челси 4 воспитанника сегодня на поле + доморощенный КоульПалмер

    (ответить)

  2. gidro-met 04.05.2025 22:36 # gidro-met
    Што с лицом Мадуэки?

    Ну хорош , Калум Одои классно помог Форесту , давайте Мадуэк Лидсу за 30 лямов поможет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: