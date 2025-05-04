Палмер — о своей голевой "засухе": "Дерьмо случается"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер ответил своим критикам после победы 3:1 над "Ливерпулем".

Реализовав пенальти в компенсированное время домашнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля", Палмер отличился за "Челси" впервые с 14 января.



На протяжении этих без малого четырех месяцев Палмер подвергался критике и издевкам, особенно в социальных сетях, однако это лишь дополнительно мотивировало Коула.



"Почти четыре месяца без голов? Дерьмо случается. Это заставляет меня еще больше сражаться не только за себя, но и за свою команду".



"В наши дни социальные сети полны идиотов, троллей и типа того. Я не уделяю этому никакого внимания. Я был рад забить сегодня, но я должен продолжать улучшать свою игру и стремиться к новым высотам".



"В конце концов, если ты получаешь моменты и не забиваешь, ты подводишь свою команду. Как бы то ни было, я силен духом, поэтому меня не тревожит, что бы ни говорили люди. Это всегда было со мной, пока я рос".



"Я горжусь тем, если помогаю команде, а если нет, я не рад. Сегодня я был собой. Я чувствовал себя уверенно, я старался созидать, делать передачи в одно касание, играть вперед, играть свободно, а когда рядом с тобой есть Мойсес Кайседо, это мечта", — сообщил Палмер Sky Sports.