Кейн завоевал первый трофей в карьере
Капитан сборной Англии Харри Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, выиграв титул Бундеслиги с "Баварией".
"Бавария" могла оформить чемпионство еще накануне, но в компенсированное время упустила победу против "РБ Лейпциг" (3:3). Кейн, к слову, пропускал этот матч Бундеслиги из-за дисквалификации.
Зато сегодня команда Венсана Компани была подтверждена чемпионом Бундеслиги, потому что идущий на втором месте "Байер" потерял два очка с "Фрайбургом" (2:2).
Этот трофей стал первым командным в карьере 31-летнего нападающего, который на клубном уровне проиграл финалы Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а со сборной Англии был дважды бит в финале Чемпионата Европы.
Ожидание первого трофея продлилось для Кейна почти 700 матчей и 5,223 дня, которые прошли с момента его профессионального дебюта.
04.05.2025 21:00
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Последние комментарии:
Долбоебы не поймут что значит для Кейна этот трофей. Почему бы не порадоваться за чувака который ждал его всю жизнь. Через год свободным агентом перейдет в условный Сити или Ливерпуль или даже в праймовый Арсенал. И получить долгожданный кубок АПЛ. А те кто только завидует им пуканы порвутся. Рад за него. Снял проклятие Кейна.
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Красавчик, заслужил. Он за этим и шел туда.
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Он только в ПСЖ либо Баварию должен был переходить . Иначе , снова бы припал если был бы конкурент в чемпе
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Англичанин чемпион Германии. Ну такое
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1 вонючий поднос за всю карьеру.жаль бедолагу.
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Некоторые 700 матчей не играют даже...
Молодец, заслужил
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