Кейн завоевал первый трофей в карьере

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, выиграв титул Бундеслиги с "Баварией".

"Бавария" могла оформить чемпионство еще накануне, но в компенсированное время упустила победу против "РБ Лейпциг" (3:3). Кейн, к слову, пропускал этот матч Бундеслиги из-за дисквалификации.

Зато сегодня команда Венсана Компани была подтверждена чемпионом Бундеслиги, потому что идущий на втором месте "Байер" потерял два очка с "Фрайбургом" (2:2).

Этот трофей стал первым командным в карьере 31-летнего нападающего, который на клубном уровне проиграл финалы Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а со сборной Англии был дважды бит в финале Чемпионата Европы.

Ожидание первого трофея продлилось для Кейна почти 700 матчей и 5,223 дня, которые прошли с момента его профессионального дебюта.


Метки Бавария, Бундеслига, Кейн

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. alash 04.05.2025 21:46 # alash
    Долбоебы не поймут что значит для Кейна этот трофей. Почему бы не порадоваться за чувака который ждал его всю жизнь. Через год свободным агентом перейдет в условный Сити или Ливерпуль или даже в праймовый Арсенал. И получить долгожданный кубок АПЛ. А те кто только завидует им пуканы порвутся. Рад за него. Снял проклятие Кейна.

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  2. yamateh 04.05.2025 21:31 # yamateh
    Красавчик, заслужил. Он за этим и шел туда.

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  3. gidro-met 04.05.2025 21:31 # gidro-met
    Он только в ПСЖ либо Баварию должен был переходить . Иначе , снова бы припал если был бы конкурент в чемпе

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  4. division 04.05.2025 21:12 # division
    Англичанин чемпион Германии. Ну такое

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  5. sean-dyche18plus 04.05.2025 21:10 # sean-dyche18plus
    1 вонючий поднос за всю карьеру.жаль бедолагу.

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  6. naby-keita 04.05.2025 21:02 # naby-keita
    Некоторые 700 матчей не играют даже...
    Молодец, заслужил

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