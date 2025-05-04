Кейн завоевал первый трофей в карьере

Капитан сборной Англии Харри Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, выиграв титул Бундеслиги с "Баварией".

"Бавария" могла оформить чемпионство еще накануне, но в компенсированное время упустила победу против "РБ Лейпциг" (3:3). Кейн, к слову, пропускал этот матч Бундеслиги из-за дисквалификации.



Зато сегодня команда Венсана Компани была подтверждена чемпионом Бундеслиги, потому что идущий на втором месте "Байер" потерял два очка с "Фрайбургом" (2:2).



Этот трофей стал первым командным в карьере 31-летнего нападающего, который на клубном уровне проиграл финалы Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а со сборной Англии был дважды бит в финале Чемпионата Европы.



Ожидание первого трофея продлилось для Кейна почти 700 матчей и 5,223 дня, которые прошли с момента его профессионального дебюта.