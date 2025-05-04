"Челси" нанес поражение "Ливерпулю"
В своем первом матче в статусе чемпиона Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Челси".
Стартовый состав "синих" не изменился по сравнению с победой 1:0 над "Эвертоном" в прошлый уикенд.
А вот в старте "красных" можно было насчитать сразу шесть перестановок. Доверие тренера было оказано Джареллу Куансе, Костасу Цимикасу, Ватару Эндо, Кертису Джонсу и Харви Эллиотту.
Порадовав своего соперника "коридором почета" перед началом матча, уже на третье минуте хозяева огорчили новоиспеченных чемпионов. Педру Нету прострелил с правого края штрафной в центр, где Энцо Фернандес укротил мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.
"Челси" был очень резв в начале матча, а на 10-й минуте Алиссон сбил Николаса Джексона за пределами своей штрафной — к счастью для голкипера "Ливерпуля", был зафиксирован офсайд.
Время шло, а "красные" все не просыпались. На 32-й минуте Мойсес Кайседо почти с нулевого игра попал в перекладину.
В концовке первого тайма Нету опасно пробил с границы штрафной — рядом со штангой. А Нони Мадуэке даже поразил ворота Алиссона, но сделал это из офсайда.
На 56-й минуте игровое преимущество "синих" отразилось на счете. Удар Мадуэке был заблокирован, но в попытке вынести мяч подальше Виргил Ван Дейк попал в Куансу, и от того снаряд отскочил в ворота — 2:0.
Второй пропущенный гол вывел "Ливерпуль" из спячки. "Красные" забрали мяч под свой контроль и стали оказывать определенное давление. Пару раз обратил на себя внимание вышедший на замену Дарвин Нуньес, но безрезультатно.
Сбился прицел в этот день и у Мохамеда Салаха, который на 78-й минуте наносил удар головой с отскоком от газона.
При этом гости сильно рисковали. На 80-й минуте Джейдон Санчо заставил Алиссона совершить классный сейв, а спустя минуту Коул Палмер с острейшего угла пробил в дальнюю штангу.
И все-таки "Ливерпуль" был вознагражден за риск. На 85-й минуте Виргил Ван Дейк головой замкнул подачу Алексисом Макаллистером углового — 2:1.
Еще на один гол "красным" не хватило ни сил, ни времени. Более того, уже в компенсированное время Кайседо нарвался на фол со стороны Куансы в штрафной, и благодаря пенальти Палмер отличился впервые с 14 января — 3:1.
Похмельный синдром "Ливерпуля" был ожидаем, да и турнирная мотивация "Челси" была гораздо сильнее. Поэтому результат ожидаем, но "синие" все равно могли победить несколько увереннее.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.05.2025 20:30
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Последние комментарии:
ТРЕВО ЧАЛОБА - ИГРОК МАТЧА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Похмельный синдром у Ливерпуля включается достаточно регулярно. Не уверен, что есть будущее у этой команды, если не будет адекватных трат. А ждать от пидораса генри такого вряд ли стоит...
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я хочу пиццу.
(ответить)
Ужасно сыграл Куанса, Джонс и Эллиот тоже поплыли, Гакпо и Жота призраки. Понимаю, что было насрать на результат, но не до такой же степени. Тогда считай канониры после возможного вылета от парижан разнесут красных на Энфилде?!
(ответить)
Даже Кейн взял трофей, а тренер за 15 миллионов - за щеку
(ответить)
Пусть лучше Чорли пыжится до последнего тура
Если не будет покупок, Ливерпуй в следующем все игры в таком темпе проведет
(ответить)
Великий Ливерпуль просто подарил пенсикам 3 очка и это факт , есть чуйка что асе равно проебут пенсы лч кехехехехеехехехехехехехехехехехххеххехехехехехехеех
(ответить)
Изие обоссали картонный подзалупаль
(ответить)
Кейна с трофеем!
Получается он не проклят. Проклят петунхем)
(ответить)
Лавия ебейшая бистяра
Восхищаюсь его игрой.
Я знаю что кайседо лучше, но стиль игры лавии это просто мус
(ответить)
поздравляю братцы всех с фантастической победой нарезали ливерную колбасу на три куска теперь осталось выграть у ноюкастла и мы в лиге чемптонов
(ответить)
Такого откровенного договорняка я не видел уже давно.
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манкуртская гей-псина, поясни
Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 трлн руб. Это почти в 2,5 раза меньше, чем было в начале 2022 года, следует из проанализированных РБК данных Минфина.
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Почему Джеймс на замене , а Густо а старте всегда ! Как такое возможно , где голы и голевые от фулбэка правого !!!
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Ньюкаслу важно не прое6ать, у них потом арс а арс будет сракатан рвать
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Серсеяпул
Королевапуль
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ля забавно как же низок Тоттенхэм, постекоглу красава
и ВХЮ еще забавнее
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Конченные пи3даболы только пи3дят и радуются!
Победил тот у кого была мотивация. У Ливерпуля было 0 мотивации. По составу было понятно.
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Кайседо вернулся в центр и более менее пошло. Аболютно лучший игрок сезона. Лавия устал, во 2 тайме телега пиздец, нихуя не успевал в центре колбасников крыть. Нахуй ты лысый мудак его держишь? Выпусти Джеймса в центр, когда колбаса ебёт, дай установку Ван Дика крыть на угловых и всё, спокойно 2-0 закрой и если повезет 3-0 на контре... Нет, всё заебись, как обычно будет валидол даже против абсолютно немотивированной колбасы...
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Упхаххаха, стоило стать чемпионами, чтобы потом, как князь за ярлыками к монголам, как шестерки к паханам, ехать, как последние сучки, за благословением к своим ебырям? Это какое же позорище. Провели как шлюшку Серсею через коридор позора. Королевы, да. Подумал, чтобы только потом они, как Серсея, не взорвали бы Стемфорд Бридж, да потом вспомнил, что эти шерстяные могут взрываться только у себя дома.
З.ы. Мурад, во время матча, звонил в ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС, требуя отрубить ему свет, пока его лысый, очкастый, армянский любовник оттанцовывал гачибази в бакинском барделе.
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