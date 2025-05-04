"Челси" нанес поражение "Ливерпулю"

В своем первом матче в статусе чемпиона Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Челси".

Стартовый состав "синих" не изменился по сравнению с победой 1:0 над "Эвертоном" в прошлый уикенд.



А вот в старте "красных" можно было насчитать сразу шесть перестановок. Доверие тренера было оказано Джареллу Куансе, Костасу Цимикасу, Ватару Эндо, Кертису Джонсу и Харви Эллиотту.



Порадовав своего соперника "коридором почета" перед началом матча, уже на третье минуте хозяева огорчили новоиспеченных чемпионов. Педру Нету прострелил с правого края штрафной в центр, где Энцо Фернандес укротил мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.



"Челси" был очень резв в начале матча, а на 10-й минуте Алиссон сбил Николаса Джексона за пределами своей штрафной — к счастью для голкипера "Ливерпуля", был зафиксирован офсайд.



Время шло, а "красные" все не просыпались. На 32-й минуте Мойсес Кайседо почти с нулевого игра попал в перекладину.



В концовке первого тайма Нету опасно пробил с границы штрафной — рядом со штангой. А Нони Мадуэке даже поразил ворота Алиссона, но сделал это из офсайда.



На 56-й минуте игровое преимущество "синих" отразилось на счете. Удар Мадуэке был заблокирован, но в попытке вынести мяч подальше Виргил Ван Дейк попал в Куансу, и от того снаряд отскочил в ворота — 2:0.



Второй пропущенный гол вывел "Ливерпуль" из спячки. "Красные" забрали мяч под свой контроль и стали оказывать определенное давление. Пару раз обратил на себя внимание вышедший на замену Дарвин Нуньес, но безрезультатно.



Сбился прицел в этот день и у Мохамеда Салаха, который на 78-й минуте наносил удар головой с отскоком от газона.



При этом гости сильно рисковали. На 80-й минуте Джейдон Санчо заставил Алиссона совершить классный сейв, а спустя минуту Коул Палмер с острейшего угла пробил в дальнюю штангу.



И все-таки "Ливерпуль" был вознагражден за риск. На 85-й минуте Виргил Ван Дейк головой замкнул подачу Алексисом Макаллистером углового — 2:1.



Еще на один гол "красным" не хватило ни сил, ни времени. Более того, уже в компенсированное время Кайседо нарвался на фол со стороны Куансы в штрафной, и благодаря пенальти Палмер отличился впервые с 14 января — 3:1.



Похмельный синдром "Ливерпуля" был ожидаем, да и турнирная мотивация "Челси" была гораздо сильнее. Поэтому результат ожидаем, но "синие" все равно могли победить несколько увереннее.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче