Аморим: "Мы не готовы сражаться за Премьер-Лигу и выступать в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда не готова сражаться за титул Премьер-Лиги и выступать в Лиге Чемпионов.
В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 4:3 против "Брентфорда", обнаружив себя только на 15-м месте в Премьер-Лиге.
В данный момент все мысли Аморима связаны с ответным полуфинальным матчем Лиги Европы против "Атлетика", и Рубен надеется выиграть этот турнир.
Аморим также надеется на летнее усиление, чтобы подготовить "Юнайтед" к выступлению в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, если "красные дьяволы" туда, конечно, попадут.
"Думаю, проигрывать матчи — это стресс. Когда мы сражаемся за трофей, стресса нет. У меня нет сомнений, что мы улучшаем свою игру и ее понимание, даже с учетом контекста. Поэтому нам нужно принять все эти удары. Мы проигрываем матчи в Премьер-Лиге, но мы сражаемся за победу в Лиге Европы, поэтому нам нужно смириться с этим и подумать о четверге. Теперь это самый важный матч для нас".
"Это настоящая дилемма, потому что в данный момент мы не готовы сражаться за победу в Премьер-Лиге и выступать в Лиге Чемпионов. Мы знаем это, но нам нужно побороться за победу в Лиге Европы, чтобы дать что-нибудь нашим фанатам и попасть в Лигу Чемпионов. Затем у нас будет время подготовить команду к этим двум соревнованиям. Это дилемма, но, конечно, мы хотим одержать победу", — сообщил Аморим MUTV.
04.05.2025 20:00
Просмотров: 166
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: