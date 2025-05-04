Мареска пожаловался, что игроки "Челси" недостаточно хороши для другого стиля футбола

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда недостаточно хороша, чтобы играть в футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку.

"Челси" уверенно начал этот сезон, но в последние месяцы к игре "синих" возникает много претензий.

Команду Марески часто критикуют за неспешный позиционный футбол и нежелание атаковать на скорости, однако Энцо связывает это с мастерством имеющихся у него игроков.

"Когда вы атакуете быстро, соперник тоже может провести быструю атаку. Игра превращается в быстрые переходы из одной фазы в другую".

"Мы недостаточно хороши для игры с быстрыми переходами. Если вы посмотрите на наши худшие моменты на протяжении сезона или на матчи, в которых нам было сложно, то это все были матчи, где игра превращалась в быстрые переходы, и это нехорошо", — сообщил Мареска Sky Sports.


Метки Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 04.05.2025 19:07 # hunter022
    Отмазка на следующий сезон готова, придется терпилам кто болеет за это дер.мо смотреть как эти любители барахтаются там где сейчас шпоры и МЮ.

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  2. gidro-met 04.05.2025 19:07 # gidro-met
    Кстати да, здраво все оценил обстановку! Для быстрых переходов чего-то не хватает

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  3. ganinilyha 04.05.2025 19:04 # ganinilyha
    Да ладно?)
    Всех нормальных может не надо было продавать и полировать вне заявки?

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