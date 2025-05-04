"Юнайтед" проиграл в гостях у "Брентфорда"
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:3.
Стартовый состав "пчел" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ноттингем Форест".
Держа в уме ответный матч против "Атлетика" в Лиге Европы, главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим сохранил в старте лишь Патрика Доргу, Мануэля Угарте и Алехандро Гарначо. Среди тех, кто вышел с первых минут, оказались Алтай Байындыр, Тайлер Фредриксон, Харри Амасс и Чидо Оби.
В начале матча Люк Шоу, который вывел "Юнайтед" на этот матч с капитанской повязкой, едва не совершил автогол. Отделавшись испугом, "дьяволы" открыли счет на 14-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга, а Мейсон Маунт пробил в касание с границы вратарской — 0:1.
На 27-й минуте хозяева отыгрались. Гости не смогли вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Миккель Дамсгор, поразив ближний угол ворот с рикошетом от Шоу — 1:1.
А спустя еще шесть минут "Брентфорд" повел в счете. Пока Маттейс Де Лигт лежал на газоне, Кевин Шаде пробил головой с отскоком от газона после подачи с правого фланга от Кристиана Нергора — 2:1.
В остатке первого тайма "пчелы" выглядели предпочтительнее, и "дьяволам" еще повезло избежать третьего пропущенного гола.
После перерыва хозяева чуть ослабили хватку, но на 70-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Это Шаде на дальней штанге головой замкнул подачу Бриана Мбемо — 3:1.
На 74-й минуте Майкл Кайоде и Висса вдвоем вышли на беззащитного Байындыра, и Йоану лишь оставалось поразить пустые ворота — 4:1.
На 82-й минуте Гарначо подсластил пилюлю для "Юнайтед", прекрасно пробив с дистанции — 4:2. Каких-либо предпосылок для этого не было.
Точка в матче была поставлена на пятой компенсированной минуте, когда Амад Диалло вошел в штрафную с правого фланга и при помощи рикошета отправил мяч между ног голкипера — 4:3.
"Юнайтед" забил быстрый гол, однако было очевидно, что "дьяволы" всецело сосредоточены на другом турнире. "Брентфорд" сыграл по-хозяйски и одержал заслуженную победу, несмотря на несколько смазанную концовку.
"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
04.05.2025 18:05
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Последние комментарии:
Мадуека залупека
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Лавия пись пись на полузащитку прдзалупла
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Обоссано!
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Уже не важен результат, главное чемпионский коридор!
А Челси оказывается чемпион по коридорси.
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Первый пошел!
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Орнул с баннера фанатов лузерпука..))
KAPTOHKA AGAIN (c)
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Хорошему футболу 6ыть!!
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Пенсам прет по коридорам!
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Опа коридорси для опущеных петухов)))
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Ура!!!!!
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Такс 6ля, надо е6ашить
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Коридорси выстроилси!
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забанили чтоль ?
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Шо по коридорси?
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Победа Лувра.
Джексону не может везти вечно, а остальной состав щель-си это мрак и хаос
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Запомните, если челси обыграет ливапю то так и быть этот сезон не картонка.
Если даже ничья - полюбас картонка
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Шоу опять сломался штоле?
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Долбоё6ы блять.
Сиралекс глядя на этот позор в гробу перевернулся.
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Что за смешной состав колбасники выпустили ору
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Нужна победа императорси!!!!!!
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