"Юнайтед" проиграл в гостях у "Брентфорда"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:3.

Стартовый состав "пчел" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ноттингем Форест".



Держа в уме ответный матч против "Атлетика" в Лиге Европы, главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим сохранил в старте лишь Патрика Доргу, Мануэля Угарте и Алехандро Гарначо. Среди тех, кто вышел с первых минут, оказались Алтай Байындыр, Тайлер Фредриксон, Харри Амасс и Чидо Оби.



В начале матча Люк Шоу, который вывел "Юнайтед" на этот матч с капитанской повязкой, едва не совершил автогол. Отделавшись испугом, "дьяволы" открыли счет на 14-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга, а Мейсон Маунт пробил в касание с границы вратарской — 0:1.



На 27-й минуте хозяева отыгрались. Гости не смогли вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Миккель Дамсгор, поразив ближний угол ворот с рикошетом от Шоу — 1:1.



А спустя еще шесть минут "Брентфорд" повел в счете. Пока Маттейс Де Лигт лежал на газоне, Кевин Шаде пробил головой с отскоком от газона после подачи с правого фланга от Кристиана Нергора — 2:1.



В остатке первого тайма "пчелы" выглядели предпочтительнее, и "дьяволам" еще повезло избежать третьего пропущенного гола.



После перерыва хозяева чуть ослабили хватку, но на 70-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Это Шаде на дальней штанге головой замкнул подачу Бриана Мбемо — 3:1.



На 74-й минуте Майкл Кайоде и Висса вдвоем вышли на беззащитного Байындыра, и Йоану лишь оставалось поразить пустые ворота — 4:1.



На 82-й минуте Гарначо подсластил пилюлю для "Юнайтед", прекрасно пробив с дистанции — 4:2. Каких-либо предпосылок для этого не было.



Точка в матче была поставлена на пятой компенсированной минуте, когда Амад Диалло вошел в штрафную с правого фланга и при помощи рикошета отправил мяч между ног голкипера — 4:3.



"Юнайтед" забил быстрый гол, однако было очевидно, что "дьяволы" всецело сосредоточены на другом турнире. "Брентфорд" сыграл по-хозяйски и одержал заслуженную победу, несмотря на несколько смазанную концовку.



"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче