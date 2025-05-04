"Юнайтед" проиграл в гостях у "Брентфорда"

Кевин Шаде "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:3.

Стартовый состав "пчел" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ноттингем Форест".

Держа в уме ответный матч против "Атлетика" в Лиге Европы, главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим сохранил в старте лишь Патрика Доргу, Мануэля Угарте и Алехандро Гарначо. Среди тех, кто вышел с первых минут, оказались Алтай Байындыр, Тайлер Фредриксон, Харри Амасс и Чидо Оби.

В начале матча Люк Шоу, который вывел "Юнайтед" на этот матч с капитанской повязкой, едва не совершил автогол. Отделавшись испугом, "дьяволы" открыли счет на 14-й минуте. Алехандро Гарначо прострелил с левого фланга, а Мейсон Маунт пробил в касание с границы вратарской — 0:1.

На 27-й минуте хозяева отыгрались. Гости не смогли вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Миккель Дамсгор, поразив ближний угол ворот с рикошетом от Шоу — 1:1.

А спустя еще шесть минут "Брентфорд" повел в счете. Пока Маттейс Де Лигт лежал на газоне, Кевин Шаде пробил головой с отскоком от газона после подачи с правого фланга от Кристиана Нергора — 2:1.

В остатке первого тайма "пчелы" выглядели предпочтительнее, и "дьяволам" еще повезло избежать третьего пропущенного гола.

После перерыва хозяева чуть ослабили хватку, но на 70-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Это Шаде на дальней штанге головой замкнул подачу Бриана Мбемо — 3:1.

На 74-й минуте Майкл Кайоде и Висса вдвоем вышли на беззащитного Байындыра, и Йоану лишь оставалось поразить пустые ворота — 4:1.

На 82-й минуте Гарначо подсластил пилюлю для "Юнайтед", прекрасно пробив с дистанции — 4:2. Каких-либо предпосылок для этого не было.

Точка в матче была поставлена на пятой компенсированной минуте, когда Амад Диалло вошел в штрафную с правого фланга и при помощи рикошета отправил мяч между ног голкипера — 4:3.

"Юнайтед" забил быстрый гол, однако было очевидно, что "дьяволы" всецело сосредоточены на другом турнире. "Брентфорд" сыграл по-хозяйски и одержал заслуженную победу, несмотря на несколько смазанную концовку.

"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 18:05

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 04.05.2025 18:36 # thegodfather
    Мадуека залупека

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  2. thegodfather 04.05.2025 18:34 # thegodfather
    Лавия пись пись на полузащитку прдзалупла

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  3. division 04.05.2025 18:34 # division
    Обоссано!

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  4. lovrentiy 04.05.2025 18:34 # lovrentiy
    Уже не важен результат, главное чемпионский коридор!
    А Челси оказывается чемпион по коридорси.

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  5. thegodfather 04.05.2025 18:33 # thegodfather
    Первый пошел!

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  6. mc-od 04.05.2025 18:31 # mc-od
    Орнул с баннера фанатов лузерпука..))

    KAPTOHKA AGAIN (c)

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  7. thegodfather 04.05.2025 18:29 # thegodfather
    Хорошему футболу 6ыть!!

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  8. lovrentiy 04.05.2025 18:28 # lovrentiy
    Пенсам прет по коридорам!

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  9. thegodfather 04.05.2025 18:27 # thegodfather
    Опа коридорси для опущеных петухов)))

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  10. lovrentiy 04.05.2025 18:25 # lovrentiy
    Ура!!!!!

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  11. thegodfather 04.05.2025 18:25 # thegodfather
    Такс 6ля, надо е6ашить

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  12. weorlfc 04.05.2025 18:22 # weorlfc
    Коридорси выстроилси!

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  13. memfis63 04.05.2025 18:22 # memfis63
    забанили чтоль ?

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  14. lovrentiy 04.05.2025 18:22 # lovrentiy
    Шо по коридорси?

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  15. shearer1 04.05.2025 18:17 # shearer1
    Победа Лувра.
    Джексону не может везти вечно, а остальной состав щель-си это мрак и хаос

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  16. thegodfather 04.05.2025 18:14 # thegodfather
    Запомните, если челси обыграет ливапю то так и быть этот сезон не картонка.
    Если даже ничья - полюбас картонка

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  17. brown-ale 04.05.2025 18:12 # brown-ale
    Шоу опять сломался штоле?

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  18. chelsea88 04.05.2025 18:11 # chelsea88
    Долбоё6ы блять.
    Сиралекс глядя на этот позор в гробу перевернулся.

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  19. felix-the-cat 04.05.2025 18:07 # felix-the-cat
    Что за смешной состав колбасники выпустили ору

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  20. thegodfather 04.05.2025 18:06 # thegodfather
    Нужна победа императорси!!!!!!

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