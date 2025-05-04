"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" завершили свое дерби вничью, обменявшись голами в первые полчаса — 1:1.

В стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вместо Константиноса Мавропаноса и Джеймса Уорд-Проуза появились Аарон Крессуэлл и Никлас Фюллькруг.



Только Гульельмо Викарио, Ив Биссума и Ришарлисон уцелели в стартовом составе "шпор" относительно первого полуфинального матча Лиги Европы против "Буде-Глимт".



Хозяева выглядели лучше в начале матча, однако на 15-й минуте грубо ошиблись в обороне. Матис Тель просто забрал мяч на левом фланге у Макса Килмена, после чего нашел в центре штрафной одинокого Вильсона Одобера, и тому не составило труда поразить ворота — 0:1.



"Вест Хэм" не стал унывать, пошел отыгрываться и на 28-й минуте сравнял счет. Аарон Ван-Биссака сделал передачу на рывок Боуэна на правый край штрафной, Джаррод сблизился с голкипером и закатил тому мяч между ног — 1:1.



В дальнейшем — и затем уже во втором тайме — игра была более-менее равна. "Молотобойцы" были чуть посмелее, но вырвать победу никто так и не смог.



Матч на Лондонском стадионе лишь отдаленно напоминал дерби. Результат выглядит справедливым. Игра показала, что у обеих команд есть проблемы с созиданием.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче