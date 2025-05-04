Сульшер раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал "красных дьяволов" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.

Прошлым летом "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов. "Дьяволы" решились на этот шаг во многом под давлением правил финансового фейр-плей.



В итоге Мактоминей утвердился ключевым игроком "Наполи", который сейчас лидирует в Серии А, а Сульшер до сих пор находится в шоке.



"Скотт вместе с Фредом были теми парнями, насчет которых ты мог поручиться, что каждый день они будут выкладываться на 100 процентов".



"Это вне моего понимания, как можно было продать Скотта", — сообщил Сульшер BBC.