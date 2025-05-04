Сульшер раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея

Скотт Мактоминей Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал "красных дьяволов" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.

Прошлым летом "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов. "Дьяволы" решились на этот шаг во многом под давлением правил финансового фейр-плей.

В итоге Мактоминей утвердился ключевым игроком "Наполи", который сейчас лидирует в Серии А, а Сульшер до сих пор находится в шоке.

"Скотт вместе с Фредом были теми парнями, насчет которых ты мог поручиться, что каждый день они будут выкладываться на 100 процентов".

"Это вне моего понимания, как можно было продать Скотта", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Наполи, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 16:00

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  1. kojan 04.05.2025 16:49 # kojan
    это проделки Хага, он расчищал поляню для своих ставленников... этот лысый трасгендер принёс вреда МЮ больше, чем все предыдущие вместе взятые тренеры...

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  2. empry 04.05.2025 16:10 # empry
    Согласен. На Онана, Хейлунда, Зиркзе и Антони можем позволить себе спустить 250 мультов. А своего самого боевого и преданного игрока отпустили за каких-то жалких 25. Притом он приносил очки и тащил команду в тяжелые моменты. Стыд и срам. Скотт кстати уже 16 очков сделал по г+п в этом сезон. Результативность на уровне Лэмпарда. И это с позиции ЦПЗ. Рад, что он в команде где его ценят. А не в этой помойке, который сейчас называется МЮ.

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