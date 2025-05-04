Сульшер раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал "красных дьяволов" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.
Прошлым летом "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов. "Дьяволы" решились на этот шаг во многом под давлением правил финансового фейр-плей.
В итоге Мактоминей утвердился ключевым игроком "Наполи", который сейчас лидирует в Серии А, а Сульшер до сих пор находится в шоке.
"Скотт вместе с Фредом были теми парнями, насчет которых ты мог поручиться, что каждый день они будут выкладываться на 100 процентов".
"Это вне моего понимания, как можно было продать Скотта", — сообщил Сульшер BBC.
04.05.2025 16:00
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это проделки Хага, он расчищал поляню для своих ставленников... этот лысый трасгендер принёс вреда МЮ больше, чем все предыдущие вместе взятые тренеры...
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Согласен. На Онана, Хейлунда, Зиркзе и Антони можем позволить себе спустить 250 мультов. А своего самого боевого и преданного игрока отпустили за каких-то жалких 25. Притом он приносил очки и тащил команду в тяжелые моменты. Стыд и срам. Скотт кстати уже 16 очков сделал по г+п в этом сезон. Результативность на уровне Лэмпарда. И это с позиции ЦПЗ. Рад, что он в команде где его ценят. А не в этой помойке, который сейчас называется МЮ.
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