Жоан Гарсия интересен "Арсеналу" и "Борнмуту"

"Арсенал" и "Борнмут" находятся среди клубов, заинтересованных в голкипере испанского "Эспаньола" Жоане Гарсии.

24-летний Гарсия очень уверенно проводит этот сезон, и своей игрой за "Эспаньол" Жоан привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги.



И если "Арсенал" рассматривает Гарсию лишь на роль дублера для Давида Райи, то "Борнмут" готов сделать Жоана своим первым номером.



В данный момент ворота "Борнмута" защищает Кепа Аррисабалага, но тот лишь находится в аренде из "Челси", а постоянный трансфер выглядит маловероятным, учитывая зарплату 30-летнего испанца в размере около 200,000 фунтов в неделю.



По информации talkSPORT, в рамках арендного соглашения с "Челси" "Борнмут" взял на себя менее половины зарплаты Кепы.



В то же время контракт Гарсии с "Эспаньолом" предусматривает отступные в размере 17 миллионов фунтов. Эта сумма будет увеличена до 21 млн. фунтов, если Жоан получит вызов в сборную Испании.