Нкунку принял решение уйти из "Челси"

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку окончательно решил покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Сейчас Нкунку завершает свой второй сезон за "Челси", так и не сумев пробиться в стартовый состав.



Нкунку отметился лишь девятью появлениями с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и дефицит игровых минут, особенно в самых важных турнирах, подталкивает Кристофера к уходу.



Как утверждает Sky Sport Germany, 27-летний француз уже принял решение, и насчет его ухода из "Челси" больше нет никаких сомнений.



Вопрос лишь в том, куда Нкунку отправится. "Челси" хотел бы вернуть те 52 миллиона фунтов, за которые Кристофер был куплен у "РБ Лейпциг" летом 2023.



Теперь представителям Нкунку нужно согласовать с "Челси" условия расставания и подыскать новый клуб для своего клиента. Этот процесс уже стартовал.