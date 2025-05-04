Нкунку принял решение уйти из "Челси"

Кристофер Нкунку Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку окончательно решил покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Сейчас Нкунку завершает свой второй сезон за "Челси", так и не сумев пробиться в стартовый состав.

Нкунку отметился лишь девятью появлениями с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и дефицит игровых минут, особенно в самых важных турнирах, подталкивает Кристофера к уходу.

Как утверждает Sky Sport Germany, 27-летний француз уже принял решение, и насчет его ухода из "Челси" больше нет никаких сомнений.

Вопрос лишь в том, куда Нкунку отправится. "Челси" хотел бы вернуть те 52 миллиона фунтов, за которые Кристофер был куплен у "РБ Лейпциг" летом 2023.

Теперь представителям Нкунку нужно согласовать с "Челси" условия расставания и подыскать новый клуб для своего клиента. Этот процесс уже стартовал.


Метки Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 04.05.2025 14:48 # gidro-met
    Как же он заедал, в другом клубе бы бегал уже по 20 голов клал, тут разожрался как бегемот и мазга епет

    (ответить)

  2. hunter022 04.05.2025 14:08 # hunter022
    Очередной талант который Челси угробил, синяя помойка кладбище талантов..

    (ответить)

  3. makeewadim 04.05.2025 14:02 # makeewadim
    Он принял?? За него это приняли год назад)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: