Нкунку принял решение уйти из "Челси"
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку окончательно решил покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.
Сейчас Нкунку завершает свой второй сезон за "Челси", так и не сумев пробиться в стартовый состав.
Нкунку отметился лишь девятью появлениями с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и дефицит игровых минут, особенно в самых важных турнирах, подталкивает Кристофера к уходу.
Как утверждает Sky Sport Germany, 27-летний француз уже принял решение, и насчет его ухода из "Челси" больше нет никаких сомнений.
Вопрос лишь в том, куда Нкунку отправится. "Челси" хотел бы вернуть те 52 миллиона фунтов, за которые Кристофер был куплен у "РБ Лейпциг" летом 2023.
Теперь представителям Нкунку нужно согласовать с "Челси" условия расставания и подыскать новый клуб для своего клиента. Этот процесс уже стартовал.
04.05.2025 14:00
Просмотров: 440
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же он заедал, в другом клубе бы бегал уже по 20 голов клал, тут разожрался как бегемот и мазга епет
(ответить)
Очередной талант который Челси угробил, синяя помойка кладбище талантов..
(ответить)
Он принял?? За него это приняли год назад)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий