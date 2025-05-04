Сульшер поведал, что только трое игроков МЮ поговорили с ним после его увольнения

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поведал, что только трое игроков команды поговорили с ним после его ухода с "Олд Траффорд".

"Юнайтед" уволил Сульшера в ноябре 2021. Оле Гуннар поплатился за отсутствие прогресса после сезона, в котором "красные дьяволы" заняли второе место в Премьер-Лиге.



По словам Сульшера, из всех игроков "Юнайтед" в то время только Харри Магуайр, Бруну Фернандеш и Виктор Линделеф поинтересовались душевным состоянием Оле Гуннара после увольнения.



"На мой взгляд, Харри всегда был лидером и бойцом. Я никогда не сомневался, когда подписывал его. Когда он вошел в дверь, стало ясно, что он будет капитаном для нас".



"Там есть другой капитан в лице Бруну. Они оба — первоклассные люди. Я был так рад за них прошлым вечером (когда МЮ победил "Атлетик" в Лиге Европы)".



"Эти двое и Виктор — наверное, единственные, с кем я общался после своего ухода из клуба. Ты хочешь лучшего для них", — сообщил Сульшер BBC.