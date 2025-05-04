Каррагер видит в "Ньюкасле" претендента на титул Премьер-Лиги

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Ньюкасл" может стать "темной лошадкой" чемпионской гонки Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Каррагер ожидает, что главными конкурентами "Ливерпуля" в следующем сезоне станут "Манчестер Сити" и "Арсенал".



Но одновременно Джейми допускает, что в гонку вмешается "Ньюкасл", если сможет сохранить своих лучших игроков и совершить пару приобретений.



"Думаю, это будут "Сити" и "Арсенал", кто составит конкуренцию "Ливерпулю". "Сити" снова выйдет на трансферный рынок, и "Арсенал" поступит так же".



"Что касается остальной стаи, то "Ньюкасл" может преподнести сюрприз. Если они сохранят своих лучших игроков и добавят одного-двух, то будут командой топ-уровня".



"По финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" мы убедились, что они могут победить любого. У них отличная домашняя поддержка, а на некоторых позициях — особенно в центре нападения и центре полузащиты — они не уступают никому в Премьер-Лиге", — цитирует Каррагера Daily Mirror.