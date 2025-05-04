Каррагер видит в "Ньюкасле" претендента на титул Премьер-Лиги

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Ньюкасл" может стать "темной лошадкой" чемпионской гонки Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Каррагер ожидает, что главными конкурентами "Ливерпуля" в следующем сезоне станут "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Но одновременно Джейми допускает, что в гонку вмешается "Ньюкасл", если сможет сохранить своих лучших игроков и совершить пару приобретений.

"Думаю, это будут "Сити" и "Арсенал", кто составит конкуренцию "Ливерпулю". "Сити" снова выйдет на трансферный рынок, и "Арсенал" поступит так же".

"Что касается остальной стаи, то "Ньюкасл" может преподнести сюрприз. Если они сохранят своих лучших игроков и добавят одного-двух, то будут командой топ-уровня".

"По финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" мы убедились, что они могут победить любого. У них отличная домашняя поддержка, а на некоторых позициях — особенно в центре нападения и центре полузащиты — они не уступают никому в Премьер-Лиге", — цитирует Каррагера Daily Mirror.


Метки Каррагер, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 12:00

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  1. sean-dyche18plus 04.05.2025 12:26 # sean-dyche18plus
    нормально этот портовый бичара нахуярился видать.после завоевания картонки.

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  2. thegodfather 04.05.2025 12:02 # thegodfather
    Ахаахаха ловите подзалупаля лишнехромосомного)))

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