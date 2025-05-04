Рэднапп: "Арсенал" на пороге действительно плохого сезона"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Арсенал" находится на пороге "действительно плохого сезона".

Проиграв "Борнмуту" со счетом 1:2 накануне, теперь "Арсенал" всерьез рискует быть настигнутым "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" в остатке сезона Премьер-Лиги.



Также Рэднапп указывает на то, что уже в ближайшую среду "Арсенал" может вылететь из Лиги Чемпионов, если не отыграется против ПСЖ после домашнего поражения 0:1 в первой полуфинальной встрече.



"Теперь Микель Артета будет в ужасе от перспективы не только вылететь из Европы, но и не финишировать на втором месте. Раз уж "Манчестер Сити" дал слабину в этом сезоне, "Арсенал" был единственной командой, которой было положено этим воспользоваться".



"Если они не финишируют вторыми и не выиграют трофей, это будет действительно плохой сезон. Мы говорили о том, насколько плох был "Манчестер Сити", но они все еще могут завоевать кубок и финишировать вторыми. Это был бы достойный сезон".



"Арсенал" обязан финишировать на втором месте", — сообщил Рэднапп Sky Sports.