Хейсен расслаблен насчет своего будущего

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен заявил, что он расслаблен насчет своего будущего.

Гранды Премьер-Лиги и Европы уже выстроились в очередь, чтобы выкупить Хейсена у "Борнмута" за прописанные в контракте отступные в 50 миллионов фунтов.



Однако сам Хейсен об этом не думает. 20-летний голландец, накануне отметившийся голом против "Арсенала", просто получает удовольствие от футбола.



"Думаю, я вполне расслаблен, я просто "чиловый парень", я не размышляю об этом слишком много".



"Я просто приезжаю на тренировку каждое утро, мы проводим собрание и делаем замечательные вещи. В этом клубе все замечательно".



"Я просто наслаждаюсь своей игрой. В данный момент мне просто весело играть в футбол. Получается хорошо, поэтому я рад".



"Мой возраст? Я всегда говорил, что ты достаточно взрослый, если ты достаточно хорош. Думаю, мы доказали это в этом сезоне. Я не уверен, но кажется, статистически у нас одна из лучших линий обороны, поэтому я рад быть здесь", — сообщил Хейсен Sky Sports.