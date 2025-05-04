Каземиро получит внушительную прибавку к зарплате, если МЮ выиграет Лигу Европы

Победа "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы позволит полузащитнику Каземиро увеличить свою зарплату на 100,000 фунтов в неделю.

Контракты большинства игроков "Юнайтед", включая Каземиро, предусматривают автоматическое понижение зарплаты, если их клуб не выступает в Лиге Чемпионов.



Именно это и случилось со звездами "Юнайтед" в этом сезоне, но сейчас "красные дьяволы" находятся на пороге возвращения в элитный европейский турнир.



"Юнайтед" выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетика" со счетом 0:3, практически обеспечив себе возвращение в Бильбао на финал 21 мая, когда на кону будет не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Daily Star, победа в Лиге Европы автоматически повысит зарплату Каземиро на 25% — до 500,000 фунтов в неделю. Столько же получал Криштиану Роналду в свой второй период на "Олд Траффорд".



Это стало бы большой нагрузкой для зарплатной ведомости "Юнайтед", и могло бы подтолкнуть клуб к избавлению от Каземиро, однако главный тренер Рубен Аморим по-прежнему ценит 33-летнего бразильца.