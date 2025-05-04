Слот уверен, что празднование титула поможет "Ливерпулю" с приобретениями

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что празднование его командой чемпионства в Премьер-Лиге поможет с летними приобретениями.

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 5:1 в прошлый уикенд, "Ливерпуль" бурно отметил чемпионство в Премьер-Лиге вместе с трибунами "Энфилда".



Слот считает, что это было очень привлекательное зрелище для игроков, которые являются потенциальными целями для "Ливерпуля".



"Есть так много вещей, которые влияют на следующий сезон. Например, является ли преимуществом то, что некоторые команды не заняты на клубном Чемпионате Мира? Главная выгода от завоевании титула Премьер-Лиги связана с новыми игроками".



"Я всегда говорил, что у "Ливерпуля" особенные фанаты. Это и раньше не было обязательно говорить, но после воскресенья, думаю, мне не нужно это говорить никому! Это было не-ве-ро-ят-но! Они не вышли на поле — фанаты многих клубов выходят на поле, но наши остались на трибунах... Когда выигрываешь лигу с этими фанатами, это выглядит очень привлекательно для игроков, которых мы хотим пригласить, и это определенно поможет", — цитирует Слота Daily Mirror.