Эдегор раскритиковал "Арсенал" за "неприемлемую" игру против "Борнмута"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор назвал "неприемлемым" домашнее поражение от "Борнмута".

Накануне "Арсенал" проиграл дома "Борнмуту" со счетом 1:2 в рамках Премьер-Лиги, и теперь в скверном настроении отправляется на выезд к ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Эдегор очень расстроен результатом и лишь надеется, что его команда проведет работу над ошибками.



"Это огромное разочарование. Думаю, мы довольно хорошо начали матч. Мы забили гол и чувствовали, что практически все контролируем, но затем они сравняли счет, а мы утратили контроль над игрой".



"После этого мы так и не нашли ритм, мы были слишком хаотичны и слишком неряшливы. Наша игра во втором тайме была неприемлема. Но нужно двигаться дальше, и впереди у нас матч огромной важности. Мы должны подготовиться и проанализировать в том числе и этот матч".



Сражаться в каждом соревновании — это то, что мы хотим. Мы хотели выйти и сыграть хороший матч сегодня, но не сложилось. В среду будет матч огромной важности, и мы должны использовать случившееся сегодня, чтобы подготовиться и победить ПСЖ", — сообщил Эдегор Sky Sports.