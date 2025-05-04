35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 4 мая, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" может впервые с ноября 2023 оформить три победы кряду в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из пяти последних поединков в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения), и это худшая серия для клуба за шесть последних лет. "Пчелы" одержали лишь одну победу в 12 последних встречах с "красными дьяволами" во всех соревнованиях — 4:0 дома в августе 2022.



В лазарете "Брентфорда" остаются Аарон Хики, Витали Янельт, Джошуа Дасилва, Фабиу Карвалью и Игорь Тиаго.



Посреди недели "Юнайтед" потерял с травмой Нуссаира Мазрауи. Маттейс Де Лигт и Амад Диалло уже вернулись на футбольное поле после недавних повреждений.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 16:00



"Брайтон" проиграл лишь один из восьми последних домашних матчей во всех соревнованиях (5 побед, 2 ничьи). "Ньюкасл" одержал семь побед в восьми последних поединках во всех соревнованиях (1 поражение). "Чайки" ни разу не уступили в семи домашних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).



Защитник "Брайтона" Ян Пол Ван Хекке восстановился после травмы головы. Должен вернуться в строй и Адам Уэбстер, но Игорь Жулио, Тарик Лэмпти и Йоэл Велтман по-прежнему недоступны.



Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Также не помогут команде Джамаал Ласселлс, Льюис Холл и Мэтт Таргетт.



ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 16:00



"Вест Хэм" не знает побед уже семь матчей кряду (3 ничьи, 4 поражения). "Тоттенхэм" в любом случае завершит этот сезон Премьер-Лиги в нижней половине таблицы, чего не случалось с 2007/08 (11-е место). "Молотобойцы" выиграли только одну из семи последних встреч со "шпорами" во всех соревнованиях.



Вингер "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилл перенес операцию на задней поверхности бедра. Впервые за месяц может сыграть Эдсон Альварес.



Для полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Бергвалла этот сезон завершен по причине травмы лодыжки. Сон Хен Мин по-прежнему не готов. Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке под вопросом.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не проигрывает уже пять матчей Премьер-Лиги кряду. "Ливерпуль" не забивал лишь в одном из 34 поединков в этом сезоне английского первенства. "Красные" ни разу не уступили в 10 последних встречах с "синими" во внутренних соревнованиях (7 побед, 3 ничьи).



Голкипер "Челси" Роберт Санчес оправился после небольшого повреждения. Кристоферу Нкунку предстоит фитнес-тест.



Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли возобновил тренировки. На выход в старте претендуют игроки вроде Харви Эллиотта, Кертиса Джонса и Диогу Жоты.