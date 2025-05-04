Тимбер рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Юрриен Тимбер Защитник Юрриен Тимбер рискует стать еще одной потерей "Арсенала" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Тимбер не попал в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу, уступив свое место в стартовом составе Бену Уайту.

После поражения со счетом 1:2 главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что у Тимбера возникли проблемы со здоровьем, и теперь поездка 23-летнего голландца в Париж находится под вопросом.

"Уверен ли я, что Тимбер будет готов к среде? В данный момент нет, потому что он был не в состоянии сыграть здесь, а через четыре дня нам играть снова", — цитирует Артету Evening Standard.

Добавим, в этом сезоне Тимбер сыграл 47 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, а в первой встрече с ПСЖ был заменен на 83-й минуте.


Метки Арсенал, Тимбер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2025 00:05

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