Тимбер рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Защитник Юрриен Тимбер рискует стать еще одной потерей "Арсенала" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Тимбер не попал в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу, уступив свое место в стартовом составе Бену Уайту.



После поражения со счетом 1:2 главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что у Тимбера возникли проблемы со здоровьем, и теперь поездка 23-летнего голландца в Париж находится под вопросом.



"Уверен ли я, что Тимбер будет готов к среде? В данный момент нет, потому что он был не в состоянии сыграть здесь, а через четыре дня нам играть снова", — цитирует Артету Evening Standard.



Добавим, в этом сезоне Тимбер сыграл 47 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, а в первой встрече с ПСЖ был заменен на 83-й минуте.