Артета призвал "Арсенал" направить свою ярость на ПСЖ

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду направить на ПСЖ ярость от поражения против "Борнмута".

Домашний матч Премьер-Лиги против "Борнмута" выпал для "Арсенала" меж двух полуфинальных встреч Лиги Чемпионов с ПСЖ.



Артета не стал давать передышку основным игрокам, однако это не помогло "Арсеналу", который потерпел поражение 1:2 от "Борнмута".



Теперь Артета хочет, чтобы "канониры" использовали свою ярость и злость как мотивацию для выезда в Париж в следующую среду.



"Мы определенно хотели создать действительно хорошее настроение. Положительный результат действительно бы нам помог в том, что мы хотим сделать в среду".



"Вы разочарованы каждый раз, когда не выигрываете матч и особенно когда проигрываете".



Что мы создали сейчас, так это много ярости, злости, разочарования и плохого ощущения в животе".



"Поэтому давайте используем это в среду, чтобы показать мощную игру в Париже, одержать победу и выйти в финал".



"Давайте используем это в преддверии среды. Так нам и нужно поступить", — цитирует Артету Evening Standard.