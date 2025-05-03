"Пэлас" готов продать Гехи и Эзе за 130 млн. фунтов

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер дал свое добро на продажу защитника Марка Гехи и Эберечи Эзе грядущим летом.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес к Гехи со стороны "Ньюкасла", но на сей раз уход Марка выглядит неминуемым, учитывая его истекающий через год контракт.



Помимо "Ньюкасла", побороться за Гехи также готовы "Челси" и "Тоттенхэм". Продажа 24-летнего защитника может принести "Пэлас" около 70 миллионов фунтов.



Существует высокий спрос со стороны грандов и к Эзе, чей истекающий через два года контракт, как утверждает The Sun, содержит пункт о выкупе за 60 млн. фунтов.



Среди претендентов на 26-летнего Эзе называются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



Продажа Гехи и Эзе обеспечила бы Гласнеру внушительный трансферный бюджет на перестройку команды. Оливер хотел бы привести на "Селхерт Парк" до шести новых игроков в летнее окно.