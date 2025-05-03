"Пэлас" готов продать Гехи и Эзе за 130 млн. фунтов

Эберечи Эзе и Марк Гехи Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер дал свое добро на продажу защитника Марка Гехи и Эберечи Эзе грядущим летом.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес к Гехи со стороны "Ньюкасла", но на сей раз уход Марка выглядит неминуемым, учитывая его истекающий через год контракт.

Помимо "Ньюкасла", побороться за Гехи также готовы "Челси" и "Тоттенхэм". Продажа 24-летнего защитника может принести "Пэлас" около 70 миллионов фунтов.

Существует высокий спрос со стороны грандов и к Эзе, чей истекающий через два года контракт, как утверждает The Sun, содержит пункт о выкупе за 60 млн. фунтов.

Среди претендентов на 26-летнего Эзе называются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Продажа Гехи и Эзе обеспечила бы Гласнеру внушительный трансферный бюджет на перестройку команды. Оливер хотел бы привести на "Селхерт Парк" до шести новых игроков в летнее окно.




Метки Гехи, Гласнер, Кристал Пэлас, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpyl 03.05.2025 22:04 # liverpyl
    черножопых в членси за оверпрайс

    (ответить)

  2. gidro-met 03.05.2025 22:03 # gidro-met
    Не, пусть остаются в Пэласе. Их предел даже с оверперфомансом - быть ближе к зоне вылета , чем к ЛЧ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: