"Пэлас" готов продать Гехи и Эзе за 130 млн. фунтов
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер дал свое добро на продажу защитника Марка Гехи и Эберечи Эзе грядущим летом.
Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес к Гехи со стороны "Ньюкасла", но на сей раз уход Марка выглядит неминуемым, учитывая его истекающий через год контракт.
Помимо "Ньюкасла", побороться за Гехи также готовы "Челси" и "Тоттенхэм". Продажа 24-летнего защитника может принести "Пэлас" около 70 миллионов фунтов.
Существует высокий спрос со стороны грандов и к Эзе, чей истекающий через два года контракт, как утверждает The Sun, содержит пункт о выкупе за 60 млн. фунтов.
Среди претендентов на 26-летнего Эзе называются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Продажа Гехи и Эзе обеспечила бы Гласнеру внушительный трансферный бюджет на перестройку команды. Оливер хотел бы привести на "Селхерт Парк" до шести новых игроков в летнее окно.
03.05.2025 22:00
Просмотров: 251
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
черножопых в членси за оверпрайс
(ответить)
Не, пусть остаются в Пэласе. Их предел даже с оверперфомансом - быть ближе к зоне вылета , чем к ЛЧ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий