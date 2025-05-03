"Арсенал" проиграл дома "Борнмуту"

"Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Борнмута" и теперь всерьез рискует не удержаться на втором месте в Премьер-Лиге.

Главный тренер "канониров" Микель Артета произвел только два изменения в старте относительно поражения 0:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, выпустив Бена Уайта и Томаса Партея вместо Юрриена Тимбера и Микеля Мерино.



В стартовый состав "вишенок" были добавлены Хулиан Араухо, Льюис Кук и Маркус Тавернье.



В начале матча команды были довольно неторопливы, а опасные моменты отсутствовали, если не считать таковым неточный удар Деклана Райса с острого угла.



Первый реальный момент возник на 26-й минуте, и создали его гости. Милош Керкез навесил с правого фланга, а Эванилсон пробил головой с границы вратарской — выше.



Почти сразу "Арсенал" ответил. Габриэль Мартинелли принял мяч на границе штрафной, зашел внутрь площадки и пробил низом — тоже мимо.



На 31-й минуте, наконец, случился удар в створ, но Кепа Аррисабалага не позволил Леандо Троссарду поразить ворота головой.



А на 34-й минуте "Арсенал" открыл счет. Мартин Эдегор сделал передачу в штрафную на рывок Райса, который обошел Кепу и поразил ворота — 1:0.



В концовке первого тайма Джастин Клюйверт и Эванилсон напрягли оборону "канониров", но безрезультатно.



Во втором тайме "Борнмут" атаковал невыразительно, но на 67-й минуте сравнял счет. Антуан Семеньо вбросил аут, а Дин Хейсен пробил головой — 1:1.



На 75-й минуте "вишенки" и вовсе вышли вперед. После подачи углового Тавернье головой сделал скидку к дальней штанге, где Эванилсон опередил Эдегора и отправил мяч в ворота — 1:2.



"Арсенал" совершенно не ожидал такого развития событий и внятных попыток уйти от поражения в остатке матча не предпринял.



"Борнмут" неожиданно сравнял счет, а затем и вовсе вышел вперед. Возможно, пассивность "Арсенала" в концовке матча связана с тем, что "канониры" решили поберечь силы на ПСЖ.



"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче