"Арсенал" проиграл дома "Борнмуту"

Эванилсон "Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Борнмута" и теперь всерьез рискует не удержаться на втором месте в Премьер-Лиге.

Главный тренер "канониров" Микель Артета произвел только два изменения в старте относительно поражения 0:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, выпустив Бена Уайта и Томаса Партея вместо Юрриена Тимбера и Микеля Мерино.

В стартовый состав "вишенок" были добавлены Хулиан Араухо, Льюис Кук и Маркус Тавернье.

В начале матча команды были довольно неторопливы, а опасные моменты отсутствовали, если не считать таковым неточный удар Деклана Райса с острого угла.

Первый реальный момент возник на 26-й минуте, и создали его гости. Милош Керкез навесил с правого фланга, а Эванилсон пробил головой с границы вратарской — выше.

Почти сразу "Арсенал" ответил. Габриэль Мартинелли принял мяч на границе штрафной, зашел внутрь площадки и пробил низом — тоже мимо.

На 31-й минуте, наконец, случился удар в створ, но Кепа Аррисабалага не позволил Леандо Троссарду поразить ворота головой.

А на 34-й минуте "Арсенал" открыл счет. Мартин Эдегор сделал передачу в штрафную на рывок Райса, который обошел Кепу и поразил ворота — 1:0.

В концовке первого тайма Джастин Клюйверт и Эванилсон напрягли оборону "канониров", но безрезультатно.

Во втором тайме "Борнмут" атаковал невыразительно, но на 67-й минуте сравнял счет. Антуан Семеньо вбросил аут, а Дин Хейсен пробил головой — 1:1.

На 75-й минуте "вишенки" и вовсе вышли вперед. После подачи углового Тавернье головой сделал скидку к дальней штанге, где Эванилсон опередил Эдегора и отправил мяч в ворота — 1:2.

"Арсенал" совершенно не ожидал такого развития событий и внятных попыток уйти от поражения в остатке матча не предпринял.

"Борнмут" неожиданно сравнял счет, а затем и вовсе вышел вперед. Возможно, пассивность "Арсенала" в концовке матча связана с тем, что "канониры" решили поберечь силы на ПСЖ.

"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2025 21:30

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Последние комментарии:




  1. narcot 03.05.2025 22:34 # narcot
    хуляпидрид, как там твой брелочек?

    (ответить)

  2. thegodfather 03.05.2025 22:33 # thegodfather
    03.05.2025 21:37 #
    gameboy

    Далбаеп, не рвись

    Этот матч ни на что не влияет абсолютно
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/114598/?c=1


    Зы а выставлю ка я основу, - Ротетыч

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  3. beatles-red 03.05.2025 22:29 # beatles-red
    Есть шансы на чемпионство?

    (ответить)

  4. chelsea88 03.05.2025 22:09 # chelsea88
    Сказал же что вые6ут этих никчёмных.

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  5. gidro-met 03.05.2025 22:06 # gidro-met
    Валидолид воткнул таки , Барсикам для затравки!

    (ответить)

  6. narcot 03.05.2025 22:01 # narcot
    барса резервом)) как же ссут на пидрид)

    (ответить)

  7. van-dijk 03.05.2025 21:53 # van-dijk
    Харри Кейн - хохол.

    (ответить)

  8. gidro-met 03.05.2025 21:46 # gidro-met
    Да ладно с Арсом, его звездный час уже прошел (с РеалМ)

    Давайте поздравим с выходом вишнёвых
    Борнмут на чисто 8-е место!!! Сразу за Астон Виллой

    При такой конкуренции - это потрясающий результат !

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  9. skydreams 03.05.2025 21:40 # skydreams
    Страсбур выиграл, Ковентри в плей-офф, найс. Надеюсь колбаса жопу рвать не будет завтра

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  10. narcot 03.05.2025 21:39 # narcot
    манкуртскую гей-псину с победой

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  11. gameboy 03.05.2025 21:36 # gameboy
    Помянем

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  12. narcot 03.05.2025 21:35 # narcot
    ОРУ!)


    03.05.2025 20:57 #
    memfis63

    просто прикиньте какие сейчас е6ала у чмобиков, которые с 22 года живут на фронте, каждый день несут потери, не получают никакой передышки, удерживают фронт за счет больших потерь... даже зеки обоссанные вернулись домой

    Источник: http://fapl.ru/posts/114582/?c=1#c8046522Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  13. brown-ale 03.05.2025 21:33 # brown-ale
    Близится конец сезона, и Артета сливает на всех фронтах. Это же традиция.

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  14. redwhitegun 03.05.2025 21:33 # redwhitegun
    Эдегор с третьей попытки смог таки привезти гол в свои ворота))). Я бы прям после матча забрал повязку у этого ебаната и отдал Райсу. Пусть решит свои проблемы с башкой, а потом выводит команду на матчи. И да, девятку в париже сыграет Мерино, а не Троссард, надеюсь)

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  15. thegodfather 03.05.2025 21:33 # thegodfather
    Артета побоялся проебать место в лч, ибо дальше ливер и касл по графику ахаха

    Ротета выставил основу и ей же пососал.
    Пососал бы резервом то хоть обидно было.

    Но даже если арс проебет 2 матча ливеру и каслу, они все равно в послкднем туре эвертон обыграют, лч не потеряют точно.
    Да и форест челси касл очные матчи меж собой.
    Там плюс минус сколько очей у арса столько и хватит для лч)))

    Итог : ротета далбаеб, который не умеет в математику

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  16. chelsae88 03.05.2025 21:32 # chelsae88
    В конце сезона кризисный Челси обгонит гейклуб аснл в турнирной таблице

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