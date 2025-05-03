"Арсенал" проиграл дома "Борнмуту"
"Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Борнмута" и теперь всерьез рискует не удержаться на втором месте в Премьер-Лиге.
Главный тренер "канониров" Микель Артета произвел только два изменения в старте относительно поражения 0:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, выпустив Бена Уайта и Томаса Партея вместо Юрриена Тимбера и Микеля Мерино.
В стартовый состав "вишенок" были добавлены Хулиан Араухо, Льюис Кук и Маркус Тавернье.
В начале матча команды были довольно неторопливы, а опасные моменты отсутствовали, если не считать таковым неточный удар Деклана Райса с острого угла.
Первый реальный момент возник на 26-й минуте, и создали его гости. Милош Керкез навесил с правого фланга, а Эванилсон пробил головой с границы вратарской — выше.
Почти сразу "Арсенал" ответил. Габриэль Мартинелли принял мяч на границе штрафной, зашел внутрь площадки и пробил низом — тоже мимо.
На 31-й минуте, наконец, случился удар в створ, но Кепа Аррисабалага не позволил Леандо Троссарду поразить ворота головой.
А на 34-й минуте "Арсенал" открыл счет. Мартин Эдегор сделал передачу в штрафную на рывок Райса, который обошел Кепу и поразил ворота — 1:0.
В концовке первого тайма Джастин Клюйверт и Эванилсон напрягли оборону "канониров", но безрезультатно.
Во втором тайме "Борнмут" атаковал невыразительно, но на 67-й минуте сравнял счет. Антуан Семеньо вбросил аут, а Дин Хейсен пробил головой — 1:1.
На 75-й минуте "вишенки" и вовсе вышли вперед. После подачи углового Тавернье головой сделал скидку к дальней штанге, где Эванилсон опередил Эдегора и отправил мяч в ворота — 1:2.
"Арсенал" совершенно не ожидал такого развития событий и внятных попыток уйти от поражения в остатке матча не предпринял.
"Борнмут" неожиданно сравнял счет, а затем и вовсе вышел вперед. Возможно, пассивность "Арсенала" в концовке матча связана с тем, что "канониры" решили поберечь силы на ПСЖ.
"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче
03.05.2025 21:30
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Последние комментарии:
хуляпидрид, как там твой брелочек?
(ответить)
03.05.2025 21:37 #
gameboy
Далбаеп, не рвись
Этот матч ни на что не влияет абсолютно
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/114598/?c=1
Зы а выставлю ка я основу, - Ротетыч
(ответить)
Есть шансы на чемпионство?
(ответить)
Сказал же что вые6ут этих никчёмных.
(ответить)
Валидолид воткнул таки , Барсикам для затравки!
(ответить)
барса резервом)) как же ссут на пидрид)
(ответить)
Харри Кейн - хохол.
(ответить)
Да ладно с Арсом, его звездный час уже прошел (с РеалМ)
Давайте поздравим с выходом вишнёвых
Борнмут на чисто 8-е место!!! Сразу за Астон Виллой
При такой конкуренции - это потрясающий результат !
(ответить)
Страсбур выиграл, Ковентри в плей-офф, найс. Надеюсь колбаса жопу рвать не будет завтра
(ответить)
манкуртскую гей-псину с победой
(ответить)
Помянем
(ответить)
ОРУ!)
03.05.2025 20:57 #
memfis63
просто прикиньте какие сейчас е6ала у чмобиков, которые с 22 года живут на фронте, каждый день несут потери, не получают никакой передышки, удерживают фронт за счет больших потерь... даже зеки обоссанные вернулись домой
Источник: http://fapl.ru/posts/114582/?c=1#c8046522
(ответить)
Близится конец сезона, и Артета сливает на всех фронтах. Это же традиция.
(ответить)
Эдегор с третьей попытки смог таки привезти гол в свои ворота))). Я бы прям после матча забрал повязку у этого ебаната и отдал Райсу. Пусть решит свои проблемы с башкой, а потом выводит команду на матчи. И да, девятку в париже сыграет Мерино, а не Троссард, надеюсь)
(ответить)
Артета побоялся проебать место в лч, ибо дальше ливер и касл по графику ахаха
Ротета выставил основу и ей же пососал.
Пососал бы резервом то хоть обидно было.
Но даже если арс проебет 2 матча ливеру и каслу, они все равно в послкднем туре эвертон обыграют, лч не потеряют точно.
Да и форест челси касл очные матчи меж собой.
Там плюс минус сколько очей у арса столько и хватит для лч)))
Итог : ротета далбаеб, который не умеет в математику
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В конце сезона кризисный Челси обгонит гейклуб аснл в турнирной таблице
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