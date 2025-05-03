Лукман пополнил шорт-лист "Арсенала" на лето
"Арсенал" добавил универсального нападающего "Фиорентины" Адемолу Лукмана в шорт-лист своих целей на летнее трансферное окно.
Адемола очень уверенно проводит этот сезон, забив 20 голов и отдав семь результативных передач за "Фиорентину" с учетом всех соревнований.
Теперь 27-летний игрок сборной Нигерии, на молодежном и юношеском уровнях представлявший Англию, готов сделать следующий шаг в своей карьере.
По информации Sky Sport Germany, Лукман допускает свое возвращение в Премьер-Лигу, где он без особого успеха выступал за "Эвертон", "Фулхэм" и "Лестер".
Источник добавляет, что "Арсенал" — не единственный заинтересованный в Лукмане клуб.
03.05.2025 21:00
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