Лукман пополнил шорт-лист "Арсенала" на лето

"Арсенал" добавил универсального нападающего "Фиорентины" Адемолу Лукмана в шорт-лист своих целей на летнее трансферное окно.

Адемола очень уверенно проводит этот сезон, забив 20 голов и отдав семь результативных передач за "Фиорентину" с учетом всех соревнований.



Теперь 27-летний игрок сборной Нигерии, на молодежном и юношеском уровнях представлявший Англию, готов сделать следующий шаг в своей карьере.



По информации Sky Sport Germany, Лукман допускает свое возвращение в Премьер-Лигу, где он без особого успеха выступал за "Эвертон", "Фулхэм" и "Лестер".



Источник добавляет, что "Арсенал" — не единственный заинтересованный в Лукмане клуб.