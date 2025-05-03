Гвардиола объяснил свои слова насчет ухода из "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пояснил свои слова насчет ухода из клуба.

В своем интервью ESPN Brasil Гвардиола заявил, что собирается отдохнуть от футбола, когда покинет "Сити".



Однако это не знает, что отдых нужен Гвардиоле уже сейчас. Хосеп полон сил, чтобы тренировать "Сити" минимум до конца своего контракта в 2027 году.



"Я не говорил, что ухожу сейчас или в конце сезона. Если они меня уволят, тогда да! Я лишь сказал, что сделаю перерыв, когда уйду отсюда. Я не знаю, случится это через год, два, три, четыре или пять. Поэтому я не заканчиваю карьеру, но я точно сделаю перерыв".



"Вы понимаете, что значит двухлетний контракт для тренера в футбольном смысле? Это бесконечность, поэтому я лишь имел ввиду, что сделаю перерыв, когда уйду отсюда. Мне нужно будет остановиться, вот и все", — сообщил Гвардиола Sky Sports.