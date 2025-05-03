Де Брюйне не уверен, поедет ли на клубный Чемпионат Мира

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не знает, отправится ли на клубный Чемпионат Мира.

"Сити" уже объявил, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Но формально Кевин станет свободным агентом только в конце июня.



В то же время клубный Чемпионат Мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля, и 33-летний бельгиец не уверен, что поездка в Америку с "Сити" была ба хорошей идеей.



"Я не знаю. На мой взгляд, это зависит от того, что случится в будущем, в какую команду я отправлюсь и в каком соревновании я буду играть".



"Вопрос также в том, захочет ли новая команда, чтобы я сыграл там, захочет ли рисковать тем, что может случиться", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.