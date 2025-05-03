Де Брюйне не уверен, поедет ли на клубный Чемпионат Мира

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не знает, отправится ли на клубный Чемпионат Мира.

"Сити" уже объявил, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Но формально Кевин станет свободным агентом только в конце июня.

В то же время клубный Чемпионат Мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля, и 33-летний бельгиец не уверен, что поездка в Америку с "Сити" была ба хорошей идеей.

"Я не знаю. На мой взгляд, это зависит от того, что случится в будущем, в какую команду я отправлюсь и в каком соревновании я буду играть".

"Вопрос также в том, захочет ли новая команда, чтобы я сыграл там, захочет ли рисковать тем, что может случиться", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.


Метки Де Брюйне, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2025 19:00

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  1. gidro-met 03.05.2025 19:05 # gidro-met
    Рисковать не стоит , т к риск травмы и недостатка отпуска набраться сил в его возрасте - это важнее , перед успешной самопродажей

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