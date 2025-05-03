"Лидс" выиграл Чемпионшип
"Лидс" был подтвержден победителем Чемпионшипа в сезоне 2024/25.
Напомним, в прошлом месяце "Лидс" и "Бернли" одновременно оформили выход в Премьер-Лигу из Чемпионшипа.
Однако судьба титула второго английского дивизиона решилась только в последнем туре, сыгранном в субботу.
В последнем туре Чемпионшипа "Лидс" победил на выезде "Плимут" (1:2), а "Бернли" разобрался дома с "Миллуоллом" (3:1), и оба лидера финишировали со 100 очками, однако благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первая строчка осталась за командой Даниэля Фарке.
В зону плей-офф Чемпионшипа попали "Шеффилд Юнайтед", "Сандерленд", "Ковентри" и "Бристоль Сити". Эти четыре команды разыграют еще одну путевку наверх.
В то же время "Лутон", "Плимут" и "Кардифф" вылетают из Чемпионшипа в Лигу Один.
Примечательно, что "Лутон" стал только четвертой в истории командой, вылетевшей из Чемпионшипа на следующий сезон после выбывания из Премьер-Лиги.
03.05.2025 18:00
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снова в премьер лигу на 1 сезон
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