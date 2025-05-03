Тилеманс принес "Вилле" победу над "Фулхэмом"

Юри Тилеманс "Астон Вилла" укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, одержав победу 1:0 над "Фулхэмом".

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" решил единственный гол Юри Тилеманса, который уже на 12-й минуте головой замкнул подачу Джеймсом Макгинном углового — 1:0.

Во втором тайме хозяева упустили ряд моментов, чтобы укрепить свое преимущество, но и гости свой момент не использовали — Райан Сессеньон, хоть и поразил чужие ворота, однако сделал это, подыграв себе рукой, поэтому ответный гол не был засчитан.

Благодаря этой победе "Вилла" догнала по очкам "Челси", который в данный момент замыкает топ-5.

"Астон Вилла" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 227

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 03.05.2025 17:24 # gidro-met
    Ага, всем по 60 очей насыпано!

    (ответить)

  2. hunter022 03.05.2025 17:09 # hunter022
    Вперёд вилланы, Челси не достоин места в ЛЧ.

    (ответить)

  3. thegodfather 03.05.2025 17:07 # thegodfather
    Вот питроны
    Поджимают императорси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: