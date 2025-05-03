Тилеманс принес "Вилле" победу над "Фулхэмом"
"Астон Вилла" укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, одержав победу 1:0 над "Фулхэмом".
Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" решил единственный гол Юри Тилеманса, который уже на 12-й минуте головой замкнул подачу Джеймсом Макгинном углового — 1:0.
Во втором тайме хозяева упустили ряд моментов, чтобы укрепить свое преимущество, но и гости свой момент не использовали — Райан Сессеньон, хоть и поразил чужие ворота, однако сделал это, подыграв себе рукой, поэтому ответный гол не был засчитан.
Благодаря этой победе "Вилла" догнала по очкам "Челси", который в данный момент замыкает топ-5.
"Астон Вилла" — "Фулхэм". Отчет о матче
03.05.2025 17:00
Просмотров: 227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ага, всем по 60 очей насыпано!
(ответить)
Вперёд вилланы, Челси не достоин места в ЛЧ.
(ответить)
Вот питроны
Поджимают императорси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий