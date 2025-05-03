Тилеманс принес "Вилле" победу над "Фулхэмом"

"Астон Вилла" укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, одержав победу 1:0 над "Фулхэмом".

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" решил единственный гол Юри Тилеманса, который уже на 12-й минуте головой замкнул подачу Джеймсом Макгинном углового — 1:0.



Во втором тайме хозяева упустили ряд моментов, чтобы укрепить свое преимущество, но и гости свой момент не использовали — Райан Сессеньон, хоть и поразил чужие ворота, однако сделал это, подыграв себе рукой, поэтому ответный гол не был засчитан.



Благодаря этой победе "Вилла" догнала по очкам "Челси", который в данный момент замыкает топ-5.



"Астон Вилла" — "Фулхэм". Отчет о матче