Рэтклифф выставил "Ниццу" на продажу
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф выставил французскую "Ниццу" на продажу.
По информации журналиста Бена Джейкобса, "Ницца" неофициально предлагалась инвесторам на протяжении 12 последних месяцев.
Но теперь Рэтклифф и Ineos официально начали искать покупателя на "Ниццу", наняв для этого инвестиционную фирму Lazard из Нью-Йорка.
Рэтклифф хочет за "Ниццу" 250 миллионов евро (213 млн. фунтов), однако инсайдеры находят такую оценку завышенной. Также осложняющим фактором выступает неопределенность с продажей телевизионных прав на Лигу 1.
К "Ницце" существует определенный интерес из Саудовской Аравии, но каких-либо предметных переговоров на этот счет не ведется.
В 2019 году Ineos приобрела "Ниццу" за 100 млн. евро, пообещав вложить в клуб 1 млрд. евро. К настоящему моменту инвестиции компании Рэтклиффа составили только 250 млн. евро.
Отметим, в этом сезоне "Юнайтед" и "Ницца" вместе попали в Лигу Европы, и чтобы избежать претензий со стороны УЕФА, Рэтклифф был вынужден передать французский клуб под управление слепого траста.
03.05.2025 16:00
Просмотров: 243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: