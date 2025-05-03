Мойес подтвердил интерес "Эвертона" к Делапу

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил интерес своего клуба к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

"Ипсвич" уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, а значит летом Делап будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 30 миллионов фунтов.



В преддверии домашнего матча против "трактористов" Мойес признался, что хотел бы заполучить 22-летнего англичанина в "Эвертон", однако Дэвид опасается конкуренции со стороны больших клубов.



"Он является тем, в ком мы определенно были бы заинтересованы. Я просто думаю, что он будет ориентироваться на нечто большее, нежели мы".



"Поэтому мы определенно были бы заинтересованы в нем, если он заинтересован в нас. Это точно", — цитирует Мойеса Sky Sports.