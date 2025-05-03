Каррагер дал прогноз на исход борьбы за попадание в топ-5

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер дал свой прогноз на исход борьбы за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.

Борьба за оставшиеся путевки в Лигу Чемпионов является главной интригой на остаток сезона Премьер-Лиги, потому что "Ливерпуль" уже оформил титул, а также определились все три вылетающие команды.



Каррагер считает, что "Арсеналу" еще не гарантировано второе место, а также предсказывает, что "Ноттингем Форест" останется за бортом.



"Я по-прежнему думаю, что "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" реально могут настичь "Арсенал".



"Учитывая ситуацию "Арсенала" в Лиге Чемпионов, дома против "Борнмута" им не будет легко. Затем они отправятся на "Энфилд", а также им предстоит сыграть с "Ньюкаслом". Это великолепная гонка".



"Астон Вилла" обязана выигрывать пару ближайших матчей, чтобы дать себе шанс побороться".



"Астон Вилле" может оказаться на руку то, что два своих заключительных матча они сыграют против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", учитывая фактор финала Лиги Европы".



"Думаю, борьба будет идти до конца. Я не думаю, что "Ноттингем Форест" попадет в топ-5, но "Вилла" может совершить рывок".



"Я по-прежнему думаю, что "Челси" будет сложно, учитывая их расписание", — сообщил Каррагер Sky Sports.