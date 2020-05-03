Ираола: "Я очень счастлив в "Борнмуте"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что "очень счастлив" в своем клубе.

Ираола считается одним из фаворитов на замену Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". Также Андони сватают и в другие клубы, которые находятся под впечатлением от его работы в "Борнмуте".



Однако Ираола не спешит покидать "Борнмут", с которым у него остается один год по контракту. Андони даже собирается обсудить новую сделку.



"Я очень счастлив. Я всегда говорил это. Я очень рад трудиться здесь, с каждым в этом клубе. Я все еще заканчиваю свой второй сезон здесь, поэтому речь о том, останусь ли я на свой четвертый сезон здесь".



"У меня хорошие отношения с каждым. Если все сложится хорошо, у нас будет время поговорить об этих вещах. Мы с клубом действительно близко взаимодействуем, и я чувствую, что у нас хорошая связь", — сообщил Ираола Sky Sports.