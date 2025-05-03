Артета гордится тем, как "Арсенал" справляется с травмами

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что гордится тем, как справляется с травмами в этом сезоне.

По ходу этого сезона "Арсенал" захлестнула эпидемия травм, и вот уже несколько месяцев "канониры" играют без чистого нападающего.



По словам Артеты, он испытал двойственные чувства, когда увидел, скольких игроков он лишен перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ.



"Я был очень шокирован, когда перед матчем против ПСЖ шел мимо раздевалки и увидел, как сидят все наши травмированные игроки: Томиясу, Калафьори, Габриэль, Партей, Жезус, Жоржиньо. Из них можно составить стартовый состав, и мы не можем рассчитывать на них многие месяцы".



"Но затем я почувствовал радость за команду, потому что внутри никто не говорит об этом, хотя это (обилие травм) и имеет место. Я горжусь нашей реакцией", — цитирует Артету Sky Sports.