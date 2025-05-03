Аморим призвал МЮ побороться за призовые в Премьер-Лиге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал свою команду дать бой в оставшихся матчах Премьер-Лиги.

Успех этого сезона для "Юнайтед" теперь целиком зависит от Лиги Европы, где в минувший четверг "красные дьяволы" разгромили "Атлетик" в первом полуфинальном матче (0:3).



Однако Аморим настаивает, что очки в Премьер-Лиге по-прежнему важны для "Юнайтед", ведь с каждой строчкой в таблице "дьяволы" увеличивают свои призовые на 3 миллиона фунтов.



"Мы должны показать важность каждого матча для "Манчестер Юнайтед". С каждой позицией в Премьер-Лиге вы получаете больше денег. Так что это важно. А также вы сражаетесь за свою гордость".



"Конечно, мы уже ни на что не претендуем в Премьер-Лиге. У нас есть ответный матч в Лиге Европы, и это действительно важно для нас. Мы знаем это, но нам нужно сражаться в каждом матче", — цитирует Аморима ESPN.