Берта трудится над приглашением Дьекереша в "Арсенал"

Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта трудится над приобретением нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Берта считается большим поклонником Дьекереша, и Sky Sport Germany может подтвердить, что Виктор занимает высокое место в шорт-листе "Арсенала" по укреплению позиции нападающего.



Берта уже провел серию встреч насчет Дьекереша, однако еще ничего не решено, и на Виктора также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал". Для "Баварии" 26-летний швед выглядит слишком дорого.



При этом у Дьекереша есть договоренность со "Спортингом", позволяющая ему уйти на повышение грядущим летом за 60-70 миллионов евро (51-60 млн. фунтов).