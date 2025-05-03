Де Брюйне: "Показал, что все еще могу играть в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что он по-прежнему достаточно хорош для игры в Премьер-Лиге.

Накануне вечером Де Брюйне своим голом принес "Сити" победу 1:0 против "Вулверхэмптона". Этот результат позволил "горожанам" укрепиться в топ-5 Премьер-Лиги и приблизиться к Лиге Чемпионов.



Ранее Де Брюйне уже говорил, что был расстроен решением "Сити" не продлевать его истекающий в конце сезона контракт, и после победы над "волками" 33-летний бельгиец еще раз намекнул на свое недовольство.



"Я показал, что все еще могу играть здесь (в Премьер-Лиге), иначе я бы не сделал то, что я сделал в эти последние четыре-пять недель".



"Разумеется, я знаю, что у меня остался один матч здесь (на "Этихад"), но я просто стараюсь делать свою работу, как я делал всегда и как я сделал ее сегодня, так что я горжусь тем, что я делаю. Я стараюсь изо всех сил и хочу выигрывать матчи".



"Многие партнеры по команде разговаривали со мной, и я думаю, им тоже грустно от того, что я ухожу, но иногда так бывает", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.