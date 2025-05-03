Артета: "Салиба очень счастлив в "Арсенале"

Вильям Салиба Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его защитник Вильям Салиба "очень счастлив" на "Эмирейтс".

Уже несколько месяцев не утихают слухи о намерении "Реала" приобрести Салиба грядущим летом.

В то же время "Арсенал" планирует пригласить Салиба к столу переговоров для продления рассчитанного до 2027 года контракта Вильяма.

Артета чувствует, что в данный момент здесь о чем переживать, потому что 24-летний француз по-прежнему хочет выступать за "Арсенал".

"Является ли интерес "Реала" угрозой? Я оставлю такого рода вещи Андреа (Берте, спортивному директору) и клубу, пускай они об этом говорят".

"Поскольку я разговаривал с ним, то я уверен, что он так счастлив здесь и хочет продолжать выступать за нас. Что касается будущего, то предстоят переговоры, и этот процесс потребует времени. Нам нужно убедиться, что мы контролируем ситуацию".

"Но я вполне уверен, что Вильям очень счастлив здесь, и именно здесь он хочет быть", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2025 08:00

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  1. gameboy 03.05.2025 08:59 # gameboy
    Без Габриэля начал днить(

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  2. hunter022 03.05.2025 08:10 # hunter022
    В Арсенале он одинок,Салиба единственный француз в команде что удивительно учитывая историю клуба,в Реале наоборот их целая банда и там быстро станет своим.

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