Артета: "Салиба очень счастлив в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его защитник Вильям Салиба "очень счастлив" на "Эмирейтс".

Уже несколько месяцев не утихают слухи о намерении "Реала" приобрести Салиба грядущим летом.



В то же время "Арсенал" планирует пригласить Салиба к столу переговоров для продления рассчитанного до 2027 года контракта Вильяма.



Артета чувствует, что в данный момент здесь о чем переживать, потому что 24-летний француз по-прежнему хочет выступать за "Арсенал".



"Является ли интерес "Реала" угрозой? Я оставлю такого рода вещи Андреа (Берте, спортивному директору) и клубу, пускай они об этом говорят".



"Поскольку я разговаривал с ним, то я уверен, что он так счастлив здесь и хочет продолжать выступать за нас. Что касается будущего, то предстоят переговоры, и этот процесс потребует времени. Нам нужно убедиться, что мы контролируем ситуацию".



"Но я вполне уверен, что Вильям очень счастлив здесь, и именно здесь он хочет быть", — цитирует Артету Evening Standard.