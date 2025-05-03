"Челси" всерьез обдумывает покупку Хато

"Челси" всерьез размышляет над приобретениеи защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато грядущим летом.

В свои 19 лет Хато обладает репутацией одного из перспективнейших защитников в мире. Йоррел способен сыграть не только в центре обороны, но и слева.



Хато идеально соответствует политике "Челси" в отношении молодых талантов, и Sky Sports может подтвердить, что "синие" давно и тщательно следят за Йоррелом.



Хато имеет в Амстердаме контракт до 2028 года и вызывает интерес у ряда других европейских грандов, включая "Арсенал" и "Ливерпуль".



Помимо Хато, на радаре у "Челси" находятся и некоторые другие центральные защитники, включая Марка Гехи из "Кристал Пэлас", Дина Хейсена из "Борнмута" и Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".



Sky Sports добавляет, что "Челси" даже помышлял о приглашении 33-летнего Виргила Ван Дейка, пока тот не продлил свой контракт с "Ливерпулем".