35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В субботу, 3 мая, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ФУЛХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" может повторить клубный рекорд из 17 домашних матчей без поражений в Премьер-Лиге. "Фулхэм" ни разу не играл вничью в 14 последних поединках чемпионата (7 побед, 7 поражений). "Вилланы" одержали шесть побед в семи последних встречах с "дачниками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Виллы" Маркус Рэшфорд отсутствует с травмой задней поверхности бедра, но еще может сыграть в этом сезоне.



Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон, пропустивший матч с "Саутгемптоном" в прошлый уикенд, решил свои проблемы с коленом. Родриго Муниса все еще беспокоит ахилл.



ЭВЕРТОН — ИПСВИЧ 17:00



"Эвертон" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 3 поражения). "Ипсвич" пропускал в каждом из 15 поединков чемпионата в этом календарном году (всего 41 гол). "Трактористы" выиграли оба последних выезда к "ирискам" и могут сделать это трижды впервые в истории.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра и может попасть в заявку.



"Ипсвич" рискует недосчитаться сразу 11 игроков, включая дисквалифицированных Бена Джонсона и Лифа Дэвиса.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 17:00



"Лестер" проиграл все девять последних домашних матчей в Премьер-Лиге, не забив ни гола. "Саутгемптон" не знает побед уже 11 поединков кряду во всех соревнованиях (2 ничьи, 9 поражений). "Лисы" выиграли все три последние встречи со "святыми".



Голкипер "Лестера" Мадс Хермансен уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха, поэтому его заменит Якуб Столарчик. Рикарду Перейра, Бобби Декордова-Рид и Факундо Буонанотте получили повреждения в прошлый уикенд и в этот раз не сыграют.



Нападающий "Саутгемптона" Пол Онуачу восстановился после травмы лодыжки.



АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл только один из 35 последних матчей Премьер-Лиги, следовавших за поединком в Европе посреди недели (24 победы, 10 ничьих). "Борнмут" одержал лишь одну победу в девяти последних матчах чемпионата, опустившись с пятого места на 10-е. "Канониры" выиграли все восемь домашних встреч с "вишенками" во внутренних соревнованиях с общим счетом 23:4.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей, пропустивший матч Лиги Чемпионов против ПСЖ из-за дисквалификации, готов играть. Нето не примет участия в поединке из-за условий своей аренды. Габриэль Магальяэс, Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Кай Хаверц и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Красная карточка нападающего "Борнмута" Эванилсона против "Манчестер Юнайтед" была аннулирована с помощью апелляции. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал остаются в лазарете.