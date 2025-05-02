Де Брюйне принес "Сити" победу над "Вулверхэмптоном"

Кевин Де Брюйне Гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Вулверхэмптоном" и приблизиться к своей цели по попаданию в Лигу Чемпионов.

Относительно победы над "Ноттингем Форест" в полуфинале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку, заменив Штефана Ортегу, Рико Льюиса, Джека Грилиша и Савиньо.

"Волки" из-за травмы недосчитались Йоргена Ларсена, чье место в старте занял Жан-Рикнер Бельгард.

Матч начался в невысоком темпе. Хозяева больше владели мячом, но впереди похвастать ничем не могли, за исключением неточного удара Омара Мармуша.

Гости впервые показали зубы на 22-й минуте, вдвоем выйдя на Эдерсона, однако Бельгард не смог сделать точную передачу с правого края штрафной в центр на Маршалла Мунетси.

На 27-й минуте "Вулверхэмптон" вновь был близок к тому, чтобы открыть счет, но удар Райана Аит-Нури пришелся в штангу, а его добивание было остановлено на линии ворот Йошко Гвардиолом.

"Сити" сделал определенные выводы, и на 33-й минуте Нико О'Райли по-настоящему напряг голкипера соперника Жозе Са.

Прошло еще две минуты, и "горожане" открыли счет. Доку прорвался по левому краю штрафной, после чего отбросил мяч назад к 11-метровой отметке под удар Де Брюйне — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма обнаружил себя Матеус Кунья, пробил с границы штрафной площади в ближнюю штангу.

В дальнейшем игра шла без явных моментов. За 20 минут до конца "волки" едва не остались вдесятером, но рефери не стал удалять Аит-Нури за грубый фол против Бернарду Силвы.

Гости так и не предприняли внятных попыток уйти от поражения, поэтому хозяева комфортно оформили победу.

"Вулверхэмптон" имел свои моменты, но высочайший класс Доку и Де Брюйне сделал разницу. "Сити" уверенно идет к своей цели по попаданию в Лигу Чемпионов.

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 23:55

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  1. narcot 03.05.2025 01:00 # narcot
    руZZня? арююю




    Госдеп США одобрил пакет поддержки F-16 для Украины стоимостью 310 миллионов долларов

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  2. narcot 03.05.2025 00:20 # narcot
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  3. high-malvern 02.05.2025 23:58 # high-malvern
    Изи полуторным составом.

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