Де Брюйне принес "Сити" победу над "Вулверхэмптоном"

Гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Вулверхэмптоном" и приблизиться к своей цели по попаданию в Лигу Чемпионов.

Относительно победы над "Ноттингем Форест" в полуфинале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку, заменив Штефана Ортегу, Рико Льюиса, Джека Грилиша и Савиньо.



"Волки" из-за травмы недосчитались Йоргена Ларсена, чье место в старте занял Жан-Рикнер Бельгард.



Матч начался в невысоком темпе. Хозяева больше владели мячом, но впереди похвастать ничем не могли, за исключением неточного удара Омара Мармуша.



Гости впервые показали зубы на 22-й минуте, вдвоем выйдя на Эдерсона, однако Бельгард не смог сделать точную передачу с правого края штрафной в центр на Маршалла Мунетси.



На 27-й минуте "Вулверхэмптон" вновь был близок к тому, чтобы открыть счет, но удар Райана Аит-Нури пришелся в штангу, а его добивание было остановлено на линии ворот Йошко Гвардиолом.



"Сити" сделал определенные выводы, и на 33-й минуте Нико О'Райли по-настоящему напряг голкипера соперника Жозе Са.



Прошло еще две минуты, и "горожане" открыли счет. Доку прорвался по левому краю штрафной, после чего отбросил мяч назад к 11-метровой отметке под удар Де Брюйне — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма обнаружил себя Матеус Кунья, пробил с границы штрафной площади в ближнюю штангу.



В дальнейшем игра шла без явных моментов. За 20 минут до конца "волки" едва не остались вдесятером, но рефери не стал удалять Аит-Нури за грубый фол против Бернарду Силвы.



Гости так и не предприняли внятных попыток уйти от поражения, поэтому хозяева комфортно оформили победу.



"Вулверхэмптон" имел свои моменты, но высочайший класс Доку и Де Брюйне сделал разницу. "Сити" уверенно идет к своей цели по попаданию в Лигу Чемпионов.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче